El Gobierno designó a Máximo Dupont como nuevo director en el BICE

A través de un decreto, se oficializó la llegada de Máximo Dupont al Banco de Inversión y Comercio Exterior -clave en el financiamiento productivo- con mandato hasta 2027.

La decisión se enmarca en el proceso habitual de renovación de autoridades dentro del BICE.

El Gobierno oficializó la designación de un nuevo director titular en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) , tras la finalización del mandato de Felipe Núñez en ese cargo.

El nombramiento recayó en Máximo Dupont , quien ejercerá funciones durante los ejercicios 2026 y 2027, según lo establecido en el decreto 239/2026 publicado en el Boletín Oficial.

La decisión se enmarca en el proceso habitual de renovación de autoridades dentro del BICE, una entidad estratégica para el financiamiento de proyectos productivos y operaciones de comercio exterior en la Argentina.

Desde el Ejecutivo señalaron que la designación busca garantizar la continuidad operativa y el normal funcionamiento del banco , cuya misión central es facilitar el acceso al crédito y acompañar el desarrollo económico a través del respaldo a empresas.

En su rol como director titular, Dupont participará en la definición de las estrategias institucionales, la evaluación de líneas de financiamiento y el seguimiento de programas destinados al sector productivo. Su función también incluye intervenir en las reuniones del directorio y suscribir decisiones clave para la gestión del organismo.

El Banco de Inversión y Comercio Exterior cumple un papel central dentro del sistema financiero al ofrecer herramientas específicas para impulsar inversiones, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Sus líneas de crédito están diseñadas con plazos más extensos, adaptados a los tiempos de maduración de los proyectos productivos.

Además, la entidad promueve el acceso al financiamiento para exportadores, con el objetivo de favorecer la inserción internacional de empresas argentinas y ampliar mercados.

Entre sus instrumentos, el banco desarrolla programas orientados a fortalecer economías regionales, incluyendo créditos vinculados al valor de los productos, lo que permite a los productores contar con mayor previsibilidad en los pagos.

En el sector ganadero, por ejemplo, se financia la compra de vaquillonas, mientras que en el ámbito porcino se ofrecen líneas para modernizar procesos productivos. En tanto, para la actividad lechera, el BICE dispone de créditos en UVA liquidables en litros de leche, orientados a mejorar la tecnificación y la productividad del sector.