El Gobierno negocia acuerdo con EEUU para potenciar exportaciones de litio argentino

El Gobierno avanza con un acuerdo bilateral con Estados Unidos por el litio argentino . El año pasado, el presidente norteamericano, Joe Biden , aprobó la Ley de Reducción de la Inflación . Allí se plantea que invertirán u$s400.000 millones en la transición energética , por lo que se espera que la demanda de litio se multiplique por cuatro. Pese a que Argentina es el segundo país del mundo en tener la mayor cantidad de recursos de litio, no cuenta con un requisito clave que pide la ley. Sin embargo, esa diferencia podría salvarse en una negociación que lleva a cabo el ministro de Economía, Sergio Massa y la Cancillería.

En agosto de 2022, Estados Unidos aprobó la Ley de Reducción de la Inflación , más conocida como IRA, cuyas siglas hacen referencia a The Inflation Reduction Act. Uno de sus puntos prevé la mayor inversión de la historia para enfrentar la crisis climática . Entre las medidas concretas, se encuentra financiar tecnologías de bajas emisiones, con créditos para energía solar o compra de vehículos eléctricos. La proyección es que Estados Unidos podría tener para 2030 un mercado donde la mitad de los vehículos sean eléctricos.

De hecho, actualmente hay dos proyectos en producción en Argentina que están en ampliación, y otros 6 en construcción. Economía proyecta que en 2025 la producción trepe a las 200.000 toneladas anuales, lo que implicará exportaciones por u$s 5.653 millones, casi 10 veces más que lo actual. Sin embargo, la ley de Estados Unidos tiene un requisito que Argentina no cumple: los créditos que se le otorguen a los ciudadanos para la compra de vehículos, de hasta u$s 7.500 por unidad, serán para fabricación con recursos provenientes de Estados Unidos, o países con los que EE.UU. tenga acuerdos de libre comercio.