Baterías de sodio: ¿una amenaza real para el litio o una nueva pieza del tablero energético?

La compañía china CATL anunció la producción a escala de sus baterías de ion-sodio Naxtra y reavivó un debate clave para la industria minera y energética global: ¿puede una tecnología basada en un recurso abundante y más barato desafiar el liderazgo del litio?

¿Baterías de sodio versus litio? El avance de CATL abre un nuevo escenario para la transición energética, pero la revolución todavía está en construcción.

La carrera global por las baterías acaba de abrir un nuevo capítulo. Mientras el litio se consolidó durante la última década como uno de los minerales estrella de la transición energética y disparó inversiones multimillonarias en países como Argentina, Chile y Australia, la irrupción de nuevas tecnologías comienza a modificar algunas certezas del mercado. El anuncio de la china CATL sobre el inicio de la producción a gran escala de sus baterías de ion-sodio Naxtra volvió a instalar una pregunta que atraviesa a toda la industria: ¿está naciendo una alternativa capaz de alterar el futuro del litio?

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El debate tomó fuerza a partir de un informe reciente elaborado por la consultora internacional Thunder Said Energy (TSE) , que analizó más de 30 patentes recientes de CATL y otras 130 mediante inteligencia artificial para intentar responder si la industria se encuentra frente a una disrupción tecnológica o ante una evolución gradual del mercado.

La conclusión del estudio introduce una mirada más moderada frente al entusiasmo inicial: las baterías de sodio avanzan rápidamente y podrían ganar espacio en determinados segmentos, pero difícilmente representen una amenaza estructural para el litio en el corto plazo.

Las razones que explican el interés creciente por esta tecnología son evidentes. El sodio constituye alrededor del 2,7% de la corteza terrestre, mientras que el litio representa apenas el 0,006% . La diferencia es enorme. Además, el sodio puede obtenerse a costos considerablemente menores.

Evolución proyectada de la demanda mundial de litio por sector (2010-2050). El gráfico muestra cómo el mercado del litio pasa de estar dominado históricamente por usos tradicionales como cerámica, vidrio y lubricantes a depender cada vez más de las baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento energético. La demanda total crecería desde menos de 100.000 toneladas anuales en 2010 hasta superar 1,2 millones de toneladas hacia 2050, impulsada además por nuevas aplicaciones como robótica y sistemas de almacenamiento de energía.

Según Thunder Said Energy, el litio explica alrededor de u$s6 por kWh dentro del costo total de una batería convencional , equivalente aproximadamente a entre un 6% y un 10% del valor final. El sodio, en cambio, puede resultar hasta un 99% más económico.

A simple vista la ecuación parece contundente: si una batería similar pudiera fabricarse con un material mucho más abundante y barato, el impacto sobre el mercado podría ser enorme. Pero el problema es bastante más complejo que reemplazar un elemento químico por otro.

CATL: del negocio de celulares a liderar la revolución energética

Detrás de esta nueva tecnología aparece uno de los actores más influyentes de la industria mundial. CATL no es una startup ni un experimento de laboratorio. Actualmente produce cerca de un tercio de todas las baterías de ion-litio que se fabrican en el planeta y se transformó en uno de los grandes motores tecnológicos de la movilidad eléctrica.

Contemporary Amperex Technology Co. Limited CATL CATL es el mayor proveedor global de baterías para vehículos eléctricos y lidera el segmento de almacenamiento energético (BESS).

La compañía nació formalmente en 2011, aunque su origen se remonta a fines de los años noventa. En 1999, el equipo fundador creó ATL, una empresa especializada en baterías de ion-litio para electrónica de consumo que se convertiría posteriormente en uno de los principales proveedores globales.

La apuesta inicial fue simple: combinar investigación propia, asociaciones estratégicas y expansión internacional acelerada. Un punto de inflexión ocurrió en 2012, cuando CATL selló una alianza con BMW para desarrollar baterías para vehículos eléctricos. Luego llegarían acuerdos con fabricantes como SAIC, Geely, Dongfeng y FAW.

La expansión posterior fue vertiginosa. La imagen corporativa de la compañía muestra una estructura industrial que ya tiene escala global: sede central en Ningde, cinco centros de investigación y desarrollo y trece bases productivas distribuidas entre Asia y Europa.

Su red incluye plantas industriales en ciudades como Ningde, Yibin, Liyang y Xiamen en China, además de instalaciones en Alemania y Hungría, junto con laboratorios, institutos tecnológicos y centros de innovación que funcionan como soporte para nuevos desarrollos. La estrategia apunta a acercar producción y tecnología a los principales polos industriales del mundo.

Entre 2021 y 2022 la compañía terminó de consolidar su liderazgo mundial. Se convirtió en el mayor proveedor global de baterías para vehículos eléctricos durante seis años consecutivos y pasó también a liderar el segmento de almacenamiento energético (BESS).

En ese período lanzó la batería CTP 3.0 "Qilin", desarrolló la primera fábrica de baterías carbono neutral del mundo en Yibin y presentó las primeras generaciones de baterías de ion-sodio que ahora comienzan a escalar hacia aplicaciones comerciales.

image TSE estima que podrían pasar aproximadamente cinco años antes de que las baterías de sodio alcancen una competitividad económica plena por sobre las de litio.

La promesa de las nuevas baterías Naxtra

Durante su último evento tecnológico, CATL anunció que sus baterías de sodio ya dejaron la etapa experimental para entrar en producción industrial.

La empresa asegura haber alcanzado densidades energéticas de entre 160 y 175 Wh/kg, niveles que comienzan a acercarse a algunas baterías de litio-ferrofosfato (LFP) utilizadas actualmente en vehículos eléctricos. También sostiene haber logrado eficiencias cercanas al 97%, una vida útil de hasta 15.000 ciclos con una retención del 80% de capacidad y mejoras significativas en materia de seguridad.

Uno de los aspectos que más interés despertó fue su comportamiento en climas extremos. Según CATL, las nuevas baterías mantienen más del 90% de capacidad útil incluso a temperaturas cercanas a los -40°C y continúan operando hasta -50°C.

En las pruebas de seguridad, la compañía afirma que no se registraron fugas térmicas, incendios ni emisión de gases ante perforaciones o aplastamientos.

La empresa ya cerró acuerdos por aproximadamente 60 GWh destinados a sistemas de almacenamiento energético y vehículos eléctricos.

El desafío técnico que todavía mantiene al litio adelante

Sin embargo, el informe de Thunder Said Energy sostiene que aún existen obstáculos importantes. La principal limitación continúa siendo la densidad energética. Las nuevas baterías Naxtra alcanzan alrededor de 175 Wh/kg, mientras las baterías de litio convencionales suelen moverse entre 200 y 300 Wh/kg, y algunas tecnologías avanzadas llegan a aproximarse a 350 Wh/kg.

Puede parecer una diferencia menor, pero resulta determinante cuando la prioridad es la autonomía y el peso de un vehículo eléctrico. Además, las dificultades no terminan allí.

Batería de litio

El sodio presenta un radio iónico aproximadamente un 30% mayor que el litio. Esa característica modifica el comportamiento químico interno y obliga a rediseñar prácticamente todos los componentes de la batería: ánodos, cátodos, electrolitos y materiales auxiliares. El informe es contundente sobre este punto: "Es necesario reinventar la batería por completo".

CATL asegura haber resuelto más de 100 desafíos de ingeniería asociados a este proceso tras inversiones superiores a los u$s1.200 millones. Sin embargo, la firma TSE estima que podrían pasar aproximadamente cinco años antes de que estas baterías alcancen una competitividad económica plena.

¿Puede el sodio desplazar al litio?

La respuesta que surge hoy parece estar más cerca de una convivencia tecnológica que de un reemplazo. Las baterías de sodio podrían ganar participación en sistemas estacionarios, almacenamiento de energía renovable, vehículos urbanos o aplicaciones donde el costo y la seguridad tengan mayor peso que la autonomía. Pero el litio mantiene una ventaja importante en aplicaciones de alta performance. Además, la demanda global continúa creciendo.

Según las proyecciones de Thunder Said Energy, el consumo mundial de litio pasó de 23.000 toneladas anuales en 2010 a 240.000 toneladas en 2024. Hacia 2030 podría alcanzar 400.000 toneladas y escalar hasta 1,2 millones de toneladas en 2050.

Eramine litio producción salta Hoy Argentina es el país es el cuarto productor mundial de carbonato de litio equivalente (LCE).

La diferencia es que ahora el crecimiento ya no depende exclusivamente de los autos eléctricos. Los sistemas de almacenamiento energético, la inteligencia artificial, los centros de datos y la robótica aparecen como nuevas fuentes de demanda.

Para países productores como Argentina, el avance del sodio representa una señal para observar de cerca, aunque todavía no parece una amenaza inmediata. Hoy el país es el cuarto productor mundial de “carbonato de litio equivalente” (LCE) pero con futuro prometedor.

Según recientes datos de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Argentina produjo 116.000 toneladas de carbonato de litio equivalente en 2025, y sobrepasará la línea de producción de Chile en 2029 y la de China en 2031.

Más que una guerra entre tecnologías, la transición energética empieza a mostrar algo distinto: un ecosistema donde varias químicas convivirán para responder necesidades diferentes. La revolución del sodio probablemente haya comenzado. Pero, al menos por ahora, el litio todavía conserva buena parte de la ventaja.