Aprueban dos RIGI mineros: uno de cobre por u$s891 millones en Mendoza y otro de litio en Jujuy por u$s1.240 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó la incorporación al régimen de PSJ Cobre Mendocino y de la ampliación del proyecto de litio de Cauchari Olaroz en Jujuy.

El Gobierno nacional aprobó dos RIGI de minería por más de u$s2.000 millones. Uno se trata del proyecto de cobre San Jorge en Mendoza , que ingresó al Régimen de Incentivos a la Grandes Inversiones por u$s891 millones. El segundo es la ampliación del proyecto de litio de Cauchari Olaroz en Jujuy con una inversión de u$s1.241 millones.

El encargado de anunciarlas las adhesiones fue el ministro de Economía, Luis Caputo. "Entre ambos proyectos se generan más de 8.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. En el caso de San Jorge, hay que resaltar el éxito de la provincia en viabilizar la minería en su territorio que permitirá una de las primeras exportaciones de cobre del país. Con estos proyectos, ya son 16 los aprobados por casi u$s30.000 millones, mientras hay otros 20 en evaluación ", aseguró.

Según pudo saber este medio, PSJ Cobre Mendocino había anunciado su solicitud de incorporación al RIGI por u$s630 millones para producir 40.000 toneladas de cobre por año. "Ese monto es la inversión inicial del proyecto y construcción. Los u$s891 millones corresponden a la inversión total del proyecto incluido mantenimiento y cierre de la mina" , aclararon.

En la PDAC 2026 de Toronto el CEO de PSJ Cobre Mendocino, Fabián Gregorio, detalló la inciativa en diálogo con Energy Report, que viajó a Canadá a cubrir el mayor evento minero del mundo. El ejecutivo sostuvo que el proyecto avanza con la convicción de alcanzar su financiamiento y ejecutar su cronograma: “Creo que es un proyecto que va a alcanzar su financiamiento, vamos a mostrar que vemos realmente un nuevo proyecto para ponerlo en ejecución. Queremos terminar el Estudio de Viabilidad Definitiva (DFS) este año, como propuesto”.

“Nos encantaría cumplir con nuestra agenda de si a fines del 2026 inicia la construcción del proyecto. Ese es nuestro desafío, tenemos todos los caminos apuntados así”, afirmó Gregorio en un evento organizado por la Cámara de Comercio Argentino Canadiense, donde también precisó que la etapa constructiva demandaría entre 18 y 24 meses. Para ello, la compañía ya dio pasos concretos en infraestructura crítica. “Ya firmamos con Distro Cuyo y estamos trabajando sobre ingeniería básica de funcionamiento de planta concentradora”, detalló, y agregó que mantienen conversaciones con proyectos cercanos a la mina para generar sinergias regionales.

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El Comité Evaluador aprobó hoy el ingreso al RIGI de dos proyectos mineros.

El proyecto de cobre de Minera San Jorge en Mendoza por una inversión de USD 891 millones y la ampliación del proyecto de litio de Cauchari Olaroz en Jujuy con una inversión de USD… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 14, 2026

A los pocos minutos de conocer la aprobación, la ministra de Energía y Minería de Mendoza, Jimena Latorre, celebró la medida. "Hoy Mendoza da otro paso significativo en la política que estamos llevando adelante para desarrollar la actividad minera. La provincia confirma su segundo proyecto RIGI y PSJ Cobre Mendocino está cada vez más cerca de convertirse en una realidad", sostuvo la funcionaria cuyana.

Un RIGI para producir 45.000 toneladas de litio

El segundo RIGI aprobado este jueves corresponde a EXAR, uno de los principales productores de carbonato de litio de la Argentina. Según informó la empresa al momento de pedir el ingreso al régimen, el objetivo es avanzar con la ampliación de su proyecto Cauchari-Olaroz, ubicado en Jujuy, que permitirá sumar 45.000 toneladas anuales de capacidad productiva y elevar la producción total hasta las 85.000 toneladas por año.

EXAR litio minería Jujuy planta proyecto Cauchari-Olaroz EXAR es una empresa argentina conformada por Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), dedicada al desarrollo y producción de carbonato de litio en el Salar Cauchari-Olaroz. EXAR

El proyecto de ampliación contempla la incorporación de tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE, por sus siglas en inglés), un cambio relevante en el esquema productivo. El método DLE permite una mayor eficiencia en la recuperación del litio y, al mismo tiempo, una reducción significativa en el consumo de agua y energía, dos variables sensibles en los desarrollos en salares.

Desde EXAR señalaron que esta decisión está alineada con su compromiso de producción responsable, uso eficiente de los recursos naturales y mejora continua de sus estándares ambientales.

EXAR tuvo un proceso de crecimiento acelerado desde la entrada en operación de la planta en 2023. En su primer año productivo, EXAR alcanzó las 6.000 toneladas de carbonato de litio. En 2024, la producción superó las 25.000 toneladas, un salto que consolidó a la compañía como el principal productor del país. Para 2025, la empresa produjo un volumen de entre 30.000 y 35.000 toneladas, muy cercano a su actual capacidad instalada de 40.000 toneladas anuales.

Durante 2024, el 91% de las erogaciones de EXAR se realizaron dentro de la Argentina, con una fuerte concentración en Jujuy. Actualmente, la compañía genera más de 2.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, y sostiene una red de más de 820 proveedores nacionales, lo que la convierte en un actor central dentro del entramado productivo del litio argentino.