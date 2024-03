El Gobierno no descarta cobrar impuesto a las Ganancias retroactivo: ¿cuánto deberá pagar cada trabajador?

En la previa a la reunión entre el Gobierno nacional y los gobernadores, el ministro del Interior, Guillermo Francos , deslizó que casi 1 millón de trabajadores en relación de dependencia volverán a pagar el Impuesto a las Ganancias retroactivo a enero pasado si la restitución de ese impuesto no se realiza a través de una ley.

Y añadió: “Y cuando se sanciona la ley, se sanciona para el período fiscal siguiente, para 2024. En los meses de 2023 en los que no se hizo la retención, no quedó eximido el impuesto. Toda esa gente que quedó en esa situación, si no se soluciona con esta Ley el tema, van a quedar sujetos a pagar por ese trimestre de 2023, porque eso es el período fiscal 2023, y la ley lo planteó para el 2024. Es un tema que hay que solucionar”.