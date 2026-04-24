ARCA pide una nueva declaración jurada para quienes pagan Ganancias: qué hay que presentar

Todos los requisitos operativos para poder hacer la presentación sin generar demoras administrativas ante el organismo.

Un sistema actualizado con el foco puesto en la transparencia fiscal de todos los estratos del monotributo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) comunicó los detalles operativos para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias dirigida a personas humanas y sucesiones indivisas. El organismo incorporó un esquema alternativo que se enmarca dentro del régimen de Inocencia Fiscal , con el objetivo de ordenar la información tributaria y permitir la incorporación de ahorros al circuito formal.

La normativa se publicó en el Boletín Oficial y estableció una opción adicional al sistema tradicional. El nuevo mecanismo apunta a incluir fondos no declarados previamente, entre ellos los conocidos “dólares del colchón” , que permanecían fuera del sistema financiero. La medida se integra a una serie de cambios recientes que impactan en contribuyentes individuales.

La Resolución General 5836/2026 introdujo modificaciones sobre la normativa vigente y definió las condiciones para quienes elijan esta modalidad. El texto oficial incluyó las reglas que regulan la confección y presentación de la declaración bajo el esquema simplificado.

El universo alcanzado por el Impuesto a las Ganancias incluye a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país . Este grupo debe cumplir con la presentación de la declaración jurada en función de las disposiciones vigentes establecidas por el organismo.

El régimen simplificado se orienta a contribuyentes individuales que buscan una alternativa al sistema general. La iniciativa forma parte de la ley de Inocencia Fiscal , que establece herramientas para ordenar la situación tributaria de quienes poseen ahorros no incorporados al circuito formal.

El esquema apunta a reducir la carga administrativa para determinados contribuyentes. La medida también busca incentivar la registración de ingresos y bienes que no estaban declarados previamente. El sistema tradicional exige que cada contribuyente calcule su obligación tributaria.

El nuevo formato propone una lógica distinta, con intervención directa del organismo recaudador en la carga de datos: menos trabajo para el contribuyente y mejor eficacia para el organismo.

ARCA

Nueva declaración jurada: qué hay que presentar

El trámite se realiza de forma digital a través del servicio “Ganancias Personas Humanas - Portal Integrado”, disponible en el sitio oficial de ARCA. El acceso requiere contar con Clave Fiscal nivel 2 o superior, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa vigente.

El contribuyente debe ingresar al sistema y seleccionar la opción correspondiente a la Declaración Jurada Simplificada. El proceso incluye la carga del formulario F. 2711, que reemplaza al F. 711 utilizado en el régimen general.

Así el organismo pone a disposición la información registrada en sus bases de datos e incorpora datos aportados por terceros y otros responsables vinculados al contribuyente. El usuario tiene la posibilidad de revisar, modificar o completar la información antes de confirmar la presentación. El paso final requiere validar los datos para enviar la declaración jurada dentro del sistema.

El régimen establece una diferencia central respecto del método tradicional: ARCA realiza una precarga de información que el contribuyente debe controlar, en lugar de iniciar el proceso desde cero. La Resolución General 5820 ya había fijado las condiciones de adhesión y permanencia en este esquema. La nueva reglamentación define el procedimiento específico para completar la declaración bajo esta modalidad.

El alcance de la medida incluye incentivos vinculados a la formalización de activos. El esquema contempla la posibilidad de declarar ahorros en efectivo, con especial foco en divisas que no estaban registradas. Y también apunta a ciertos perfiles con ingresos acotados. La normativa menciona un alivio fiscal para pequeños propietarios, junto con medidas que promueven la registración de contratos de alquiler residenciales.

El nuevo sistema se integra dentro de los cambios recientes impulsados por ARCA. El organismo busca ordenar la información tributaria y ampliar la base de contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales.