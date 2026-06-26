El Gobierno otorgó la habilitación definitiva al Puerto Quequén + Agregar ámbito en









La Agencia Nacional de Puertos y Navegación oficializó la habilitación del puerto bonaerense con carácter provincial, de uso público y destino comercial. La medida alcanza a las seis terminales que operan dentro del complejo.

La resolución establece que el puerto queda habilitado con carácter provincial, de uso público y con destino comercial.

El Gobierno nacional oficializó este viernes la habilitación portuaria definitiva del Puerto Quequén, ubicado sobre ambas márgenes del río Quequén Grande, en la provincia de Buenos Aires. La medida fue dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) mediante la resolución 39/2026, publicada en el Boletín Oficial.

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La resolución establece que el puerto queda habilitado con carácter provincial, de uso público y con destino comercial, en el marco de lo previsto por la Ley de Actividades Portuarias y la Ley 27.445, que dispuso un régimen excepcional para regularizar la habilitación de los puertos estatales existentes mediante un acto administrativo de la autoridad portuaria nacional.

La habilitación fue solicitada por el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén y comprende a las terminales Terminal Sitio 0 de Quequén SA, Terminales y Servicios SA, Asociación de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada, Terminal Quequén SA, Terminal de Fertilizantes SA y Pier Doce SA.

En los considerandos de la resolución, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación señaló que, de acuerdo con las obras, accesos terrestres y acuáticos, inspecciones e informes técnicos incorporados al expediente, el puerto reúne las condiciones necesarias para la prestación de servicios portuarios conforme a la normativa vigente.

Asimismo, el organismo indicó que la habilitación quedará supeditada al mantenimiento de las condiciones técnicas y operativas que dieron origen a su aprobación y precisó que las áreas técnicas y jurídicas competentes, así como los organismos con intervención en el trámite, no formularon objeciones al otorgamiento de la habilitación.

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