El Gobierno prohibió por tres años el ingreso a estadios a tres hinchas involucrados en incidentes en Córdoba + Agregar ámbito en









La medida alcanza a dos simpatizantes del Club Atlético Alumni y a uno del Club Leandro N. Alem de Villa Nueva, tras los enfrentamientos registrados en un partido de la Liga Villamariense de Fútbol. La restricción rige en todo el territorio nacional.

Liga Villamariense: Tres barras barras bravas sancionados a nivel nacional. Pexels

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la "restricción de concurrencia administrativa" a todo evento deportivo del país para tres personas señaladas como protagonistas de hechos de violencia en el fútbol cordobés. La medida, oficializada a través de la Resolución 678/2026 y firmada por la ministra Alejandra Monteoliva, alcanza a Dylan Alex Cáceres, Daniel Elian Alexander Cáceres y Jorge Alberto Ayala, quienes no podrán asistir a espectáculos deportivos durante tres años.

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La resolución tuvo origen en un pedido del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Co.Se.De.Pro) del Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba, que solicitó la incorporación de los tres individuos al Programa Tribuna Segura. El pedido se fundamentó en los incidentes ocurridos el 19 de abril durante el encuentro entre Atlético Alumni y Leandro N. Alem de Villa Nueva, disputado en el estadio del primer club en el marco del torneo organizado por la Liga Villamariense de Fútbol.

Según el informe de la Policía de la provincia de Córdoba que acompañó la solicitud, los hechos no fueron aislados: se enmarcan en una serie de enfrentamientos entre simpatizantes de ambos clubes registrados también el 3 de noviembre de 2024 y el 14 de junio de 2026. Entre los episodios de violencia se mencionan lanzamiento de proyectiles con lesiones al personal policial, rotura de alambrados perimetrales del campo de juego, daños a móviles privados y públicos, y detonación de material pirotécnico no autorizado, situaciones que derivaron en actuaciones judiciales.

La cartera de Seguridad consideró que, dada la sistematicidad de los incidentes cada vez que se enfrentan ambos equipos, resultaba pertinente aplicar la restricción prevista en la Resolución 354/2017, en el marco del Decreto 246/2017, reglamentario de la Ley 20.655. La medida entró en vigencia a partir de la fecha de su dictado, el 16 de julio de 2026.

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