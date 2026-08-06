Pedro Nicolás Di Nezio fue designado al frente del Servicio Meteorológico Nacional tras la salida de Antonio José Mauad

El Gobierno oficializó el nombramiento del científico por un período de cuatro años y aceptó la renuncia de Antonio José Mauad, quien encabezaba el organismo desde comienzos de 2026.

La designación fue dispuesta mediante el Boletín Oficial con vigencia desde el 1° de julio de 2026 y una duración de cuatro años.

El Gobierno designó a Pedro Nicolás Di Nezio como nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , luego de aceptar la renuncia de Antonio José Mauad , quien se desempeñaba al frente del organismo desde principios de este año.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 714/2026 , publicado este jueves en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti .

De acuerdo con la norma, la designación de Di Nezio tiene vigencia desde el 1 de julio de 2026 y se extenderá por un período de cuatro años. El nuevo titular del organismo ejercerá el cargo con rango y jerarquía de subsecretario.

En paralelo, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Mauad, quien había sido designado con carácter ad honorem a partir del 1 de enero de este año mediante el Decreto 77/2026. La dimisión también tiene efecto desde el 1 de julio.

El Servicio Meteorológico Nacional funciona como un organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa , dependiente del Ministerio de Defensa , y cuenta con autarquía económico-financiera y personalidad jurídica propia.

La normativa vigente establece que su conducción corresponde a un director designado por el Poder Ejecutivo por un mandato de cuatro años, con posibilidad de una nueva designación consecutiva.

El cambio de autoridades se produce pocos meses después del proceso de reducción de personal que atravesó el organismo. En abril, el Gobierno avanzó con la desvinculación de trabajadores en el marco de un plan de modernización impulsado por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Según trascendió en ese momento, la medida alcanzaba principalmente a empleados con contratos temporarios y podía extenderse hasta unos 240 trabajadores sobre una planta total de 972 agentes. Además, desde el inicio de la actual gestión, el organismo había registrado la salida de más de 200 empleados.

Las desvinculaciones motivaron el rechazo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que convocó a una medida de fuerza con suspensión de servicios no esenciales. Desde el gremio advirtieron entonces que los recortes podían afectar tareas vinculadas a los pronósticos aeronáuticos y a la elaboración de alertas meteorológicas, al reducir la cantidad de observadores encargados de relevar datos en distintas estaciones del país.

Quién es Pedro Di Nezio, nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional

El flamante titular del SMN, quien regresó a la Argentina en octubre pasado tras años en los Estados Unidos, es un científico especializado en el estudio de la atmósfera y los océanos, reconocido por sus trabajos sobre la dinámica y la predicción del fenómeno El Niño.

Nació en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, y estudió Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Su primer acercamiento a la oceanografía se produjo en el Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico (AOML), dependiente de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), donde estuvo a cargo de la operación de instrumentos oceanográficos, participó en campañas transatlánticas y elaboró productos de monitoreo a partir de datos satelitales.

Más tarde cursó estudios de Meteorología y Oceanografía Física en la Universidad de Miami y, entre 2013 y 2023, desempeñó funciones académicas y de investigación en universidades de Hawái, Texas y Colorado. También participó en proyectos junto al Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos (NCAR), el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), orientados a aplicar los avances de la ciencia climática al desarrollo de pronósticos operativos.

En 2017 lideró un estudio que logró el primer pronóstico exitoso, a escala multianual, de un evento de La Niña (2016-2018), lo que demostró el potencial de los pronósticos extendidos del ENSO. Sus investigaciones más recientes se enfocan en el potencial de los modelos climáticos y los grandes ensambles para mejorar la predicción regional de sequías y la evaluación de riesgos climáticos.