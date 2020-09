El Gobierno pagará cupones de los bonos Par que no entraron al canje de deuda externa

Desde Economía calcularon que, previo a la reestructuración, “el valor nominal en circulación de estos títulos era de u$s96.939.179 y €1.438.310.930”. Luego del canje, el valor nominal remanente de estos títulos alcanza a u$s35,8 millones y €568,1 millones, informaron.

Según la visión del Gobierno, “el dilema era pagar o intentar una reestructuración que podía dejarnos en default con el desgaste que implica ese proceso. Ese proceso es incierto porque teníamos que activar las CAC de este universo”. Diego Bastourre, secretario de Finanzas de la Nación, le dijo a Ámbito unos días después de que se anunciaron los resultados del canje externo que el problema con estos bonos era que la oferta argentina no se había registrado en Europa y que eso había impedido a los inversores minoristas manifestar su decisión de aceptar la reestructuración.

“Había una parte de tenedores al que la fuerza de venta se le complica llegar (porque no llama a quien tiene 10.000 o 15.000 dólares) y que no podía votar por la forma en la que nosotros diseñamos esta propuesta, que fue exclusivamente con una registración frente a la SEC. No registramos esta oferta en Europa y eso impide que los minoristas europeos puedan participar. En Europa, para registrar una oferta, tenés que decirle a las autoridades qué es lo que vas a vender, entonces no podríamos haber hecho lo que hicimos, que fue ir negociando con los acreedores y llegar a un diseño consensuado con la contraparte. O por lo menos con los comités, que son los que tienen la voz más fuerte. Ese proceso en Europa hubiera sido imposible”, analizó Bastourre a comienzo de septiembre.

El motivo por el que quedó ese remanente fue porque se alcanzó el 60,5% de participación en los Bonos Par tipo 2 y 3 en euros ley Londres y el 62,27% en los Bonos Par tipo 2 y 3 en dólares Ley New York, porcentajes que impidieron que se activen las cláusulas de acción colectiva. El remanente de esos títulos informado por Bastourre alcanzaba los u$s 653 millones.

Estefanía Pozzo