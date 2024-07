El Gobierno recibió a la Mesa de Enlace, pero omitió hablar de las retenciones y de la liquidación de la soja

Sobre la suba del dólar blue, la Mesa de Enlace aseguró que "no está bueno el diferencial cambiario".

Ayuda a la Patagonia

Por una parte, El Gobierno se comprometió a enviar recursos económicos y presupuestarios para la provincia. Y por el otro lado, anunciaron acciones en cuanto a facilitar el transporte y la logística a través de Defensa para poder llegar al productor y llegar a esos productores que están en una situación muy complicada.

Para la Mesa de Enlace fue muy rescatable que el Gobierno se ponga al frente de este tema tan urgente para los productores. "Fue una mesa de trabajo, la cual nos pareció muy positivo. Más que nada, atender una emergencia, diría, que están viviendo los patagónicos. Creo que el tema central fue ese. Y también el compromiso de seguir asistiendo a esta problemática, porque recién empieza. Así que, bueno, esos fueron los temas principales que se abordaron", dijo uno de sus integrantes a la salida.

¿Retenciones? Cero

Al ser consultado por si se tocó el tema de las retenciones en el encuentro, el miembro de la Mesa de Enlace contestó: "No, no. No hablamos puntualmente de eso. Como decía, fue una reunión pura y exclusivamente para hablar de la Patagonia".

No obstante, el vocero aclaró que el tema de retenciones "va a ser siempre un pedido nuestro, de eliminar retenciones". Y, bueno, el presidente de la Nación fue muy claro, él lo tiene en su mente, en su cabeza", señaló en alusión a que el Presidente Javier Milei dijo que cuando den los números lo van a hacer.

Fluctuación del dólar Blue

Sobre la suba del dólar blue, la Mesa de Enlace aseguró que "no está bueno el diferencial cambiario". "Por eso insistimos que cuanto antes el gobierno pueda eliminar el cepo y lograr un tipo de cambio único para que nosotros podamos, nosotros y todos los que se dedican al comercio y al trabajo, tener un dólar único con un mismo precio que entregamos nuestro producido y nuestros insumos, ¿los vamos a pagar con ese mismo valor? Va a ser genial. Por lo menos no nos han dado fecha", concluyó el vocero.