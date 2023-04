Dólar: ¿cuál sería el tipo de cambio para dolarizar según la UBA?

"En primer lugar, las reservas internacionales declaradas corresponden a lo que se consideran reservas brutas. Estas están compuestas por múltiples partidas: dólares propios del BCRA, oro, encajes bancarios (depósitos en dólares del sector privado), y líneas de financiamiento como ser el swap con China (18.891 millones) o el BIS (3.189 millones), entre otros. Por lo tanto, descontando lo que no es dinero propio de la entidad y los ítems que en caso de utilizarse significarán en cierta medida un endeudamiento, da por resultado que las reservas netas en poder del BCRA son significativamente menores: aproximadamente 439 millones de dólares al momento del informe.

En segundo lugar, otra partida que conforma el activo del Banco Central son las Letras Intransferibles. Estas son títulos de deuda que tiene el Tesoro Nacional para con el BCRA por todos los dólares de reservas que aquel ha tomado a lo largo del tiempo de las arcas de la autoridad monetaria. No obstante, por su concepción, es una deuda no transferible, por lo que no cotiza en el mercado. En línea con ello, el artículo 62 de la ley de solidaridad social y reactivación productiva, sancionada el 21 de diciembre de 2019 establece que estos títulos de deuda deben computarse a valor técnico. Dado que actualmente los títulos de deuda en dólares del Tesoro Nacional cotizan a paridades del 25% promedio, el valor efectivo de las Letras Intransferibles dista de ser el que sería en caso de cotizar en el mercado secundario.

Habiendo esclarecido estas cuestiones, distinguiendo lo que sí es líquido (billetes, bonos, etc.) de lo que no (Letras Intransferibles) y sobre cómo computar estas partidas, resulta propio ahondar sobre cuál sería el tipo de cambio implícito que resulta de netear activos (en dólares) y pasivos (en pesos) del BCRA.

De este modo, se proponen cuatro escenarios de análisis. El primero considera la situación actual, en base a los stocks de reservas internacionales y bonos en moneda extranjera que posee el Banco Central vs. el total de sus pasivos en pesos. Luego, se detallan dos escenarios en el que se contempla cuánto sería el tipo de cambio de dolarización en caso de que las reservas netas se ubiquen en niveles similares a los de finales de 2022, y otro que hace lo propio en el caso de que los títulos públicos coticen a una paridad inferior (20%) similar a valores de finales de 2022 como consecuencia de un exceso de oferta ante la necesidad de liquidar las posiciones para hacerse de dólares. Por último, se propone un escenario mixto que integra ambas variantes de los escenarios 2 y 3.

image.png

En base a la tabla expuesta, en el escenario base actual, el tipo de cambio de dolarización alcanzaría los $892 considerando (reservas netas y títulos públicos que cotizan en el mercado), mientras que sería de $894 para el escenario mixto.

Caso contrario sería necesario pedir un préstamo por 25.000 millones de dólares para dolarizar a una cotización similar al CCL, que al momento del informe estaba en 430 pesos.

Como conclusión, se menciona que una dolarización per se trae asociada estabilidad de precios (se suprime la inflación e incluso da pie a escenarios de deflación), pero para que funcione bien como sistema económico es condición necesaria realizar una serie de reformas estructurales (sostenibles en el tiempo) que, en el caso de hacerse, sentarían las bases de una nueva configuración económica, lo cual sembraría el interrogante de si efectivamente era necesario dolarizar.