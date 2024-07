El importante consejo de Juan Carlos de Pablo a Federico Sturzenegger como nuevo ministro

“ Fede, no te dejes llevar por el entusiasmo ”, le aconsejó al expresidente del Banco Central, que fue el creador intelectual de las reformas que La Libertad Avanza denominó como la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. “Tiene que prestar atención a esas circunstancias particulares. Cada productor tiene una teoría por la que su sector es diferente, no hay que decir que todos son iguales”, afirmó en diálogo con LN+.

Juan Carlos De Pablo: qué dijo sobre la mala reacción de los mercados ante el anuncio de Bausilli y Caputo

Por otro lado, se refirió a la reacción negativa de los mercados tras los anuncios de Luis Caputo y Santiago Bausilli y aseguró que “decepcionó aparentemente a medio mundo”. “Hubo gente que dijo ‘¿cómo no anunció la salida del cepo, el salto devaluatorio?’. Yo me maté de risa. La referencia no sos vos. A los tipos que toman decisiones les importa un pito lo que piensan los economistas o periodistas, porque sus decisiones salen de entender el proceso”, comentó.