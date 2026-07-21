El emotivo mensaje de despedida de Nicolás Otamendi de la Selección argentina: "Para toda la vida"

El defensor puso punto final a 17 años con la Albiceleste y compartió un sentido mensaje tras la derrota en la final del Mundial ante España.

Nicolás Otamendi le puso punto final a su etapa en la Selección Argentina y eligió despedirse con un emotivo mensaje en sus redes sociales luego de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026. El defensor cerró un ciclo de 17 años , marcado por títulos, liderazgo y una huella imborrable con la camiseta albiceleste.

Tras el regreso del plantel dirigido por Lionel Scaloni al país y el cálido recibimiento de los hinchas, el experimentado zaguero compartió una publicación en Instagram con tres imágenes y un mensaje de agradecimiento dirigido a sus compañeros, su familia y todo el pueblo argentino. Así, puso el broche definitivo a una carrera histórica en el seleccionado nacional.

Después de disputar su último partido con la camiseta argentina, Otamendi expresó el dolor por no haber podido cerrar su recorrido con un nuevo título mundial, aunque remarcó el orgullo por el camino recorrido junto a sus compañeros y el agradecimiento a su familia y a los hinchas.

En su publicación de Instagram, el defensor reconoció que la derrota en la final "duele mucho" por todo el esfuerzo realizado durante el Mundial, pero aseguró que el grupo dejó "absolutamente todo por esta camiseta". Además, destacó el compromiso de sus compañeros y el apoyo incondicional de su familia y del pueblo argentino.

Como cierre de su despedida, dejó una frase que sintetizó su paso por la Albiceleste: "Las finales se ganan o se pierden, pero hay camisetas que se defienden para toda la vida. Y esta, la defendimos hasta el último aliento. Siempre Argentina" .

Las palabras del defensor reflejaron el final de una etapa que comenzó en 2009 y lo convirtió en uno de los grandes referentes de la historia reciente de la Selección. Su publicación recibió miles de mensajes de agradecimiento de hinchas y compañeros, que destacaron su entrega durante 17 años con la camiseta argentina.

Un legado que quedará en la historia de la Albiceleste

Desde su debut bajo la conducción de Diego Maradona hasta su despedida en la final frente a España, Otamendi construyó una trayectoria marcada por la regularidad, la personalidad y su protagonismo en los partidos más importantes. Integró la generación que devolvió a Argentina a lo más alto del fútbol mundial y fue una de las piezas fundamentales en la conquista del Mundial de Qatar 2022.

Aunque no pudo coronar su despedida con un segundo campeonato del mundo, el defensor deja una historia difícil de igualar. Ahora continuará su carrera en el club de sus amores, luego de cerrar definitivamente su ciclo con la Selección.

El defensor deja la Albiceleste con 139 partidos, cuatro títulos y un lugar entre los referentes de la era más exitosa del seleccionado.

Los números de Otamendi con la Selección Argentina

El marcador central finalizó su recorrido con 139 partidos oficiales disputados desde su estreno en 2009. A lo largo de esos 17 años participó de cuatro Copas del Mundo (2010, 2018, 2022 y 2026), cinco Copas América (2015, 2016, 2019, 2021 y 2024), una Finalissima en 2022 y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Además, levantó cuatro títulos con la camiseta argentina: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Más allá del desenlace en la final ante España, Otamendi se despide como uno de los grandes referentes de la época más exitosa en la historia de la Selección Argentina, con un legado que permanecerá entre los capítulos más importantes del fútbol nacional.