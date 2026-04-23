Dia gana impulso en España mientras intenta estabilizar su negocio argentino

La cadena supermercadista expandió ventas, ganó participación en su mercado clave y avanzó con nuevas aperturas. En el plano local, mejora la performance relativa, pero el consumo débil y el tipo de cambio siguen condicionando los resultados.

Las ventas brutas de Dia Argentina expresadas en euros se vieron afectadas por una depreciación interanualdel 49% del peso argentino frente al euro.

El grupo supermercadista Dia arrancó el año con un desempeño a dos velocidades: España consolida el crecimiento y empuja los números del grupo , mientras que Argentina empieza a estabilizar su operación , aunque todavía bajo presión por el frente cambiario.

En el primer trimestre, las ventas en España crecieron un 11,1% interanual , hasta los 1.412 millones de euros , según el avance comercial de la compañía. El dato no es menor: el crecimiento fue casi el doble que el del mercado , con una ganancia de participación.

El desempeño se apoyó en un sólido avance de las ventas comparables ( 8,1% ), impulsadas principalmente por el volumen ( +7% ), y en la expansión de la red, que aportó cerca del 3% del crecimiento total . En el período, la cadena abrió 22 tiendas y cerró 7 , en línea con su plan de crecimiento.

También traccionaron las categorías clave: la marca propia creció un 14% , al igual que los productos frescos , mientras que el programa de fidelización gana cada vez más peso: el 57% de las ventas ya pasan por Club Dia .

Argentina: mejora operativa, pero con fuerte impacto cambiario

El escenario es distinto en el mercado local. Si bien la compañía sostiene que Argentina mantiene una senda de estabilización iniciada en la segunda mitad de 2025, los números todavía reflejan un contexto exigente.

En términos operativos, las ventas comparables medidas en volumen cayeron un 5,9% interanual en el primer trimestre. Sin embargo, la cadena logró ganar participación de mercado, lo que sugiere una performance algo más resiliente frente a competidores en un entorno de consumo débil.

El principal problema aparece al medir los ingresos en moneda dura. Las ventas de Dia Argentina alcanzaron los 352 millones de euros, lo que implica una caída del 19,7% interanual, afectadas por la fuerte depreciación del peso argentino, que se ubicó en torno al 49% frente al euro en el período.

En este marco, la empresa avanza con una estrategia enfocada en la eficiencia operativa y la rentabilidad. Durante el trimestre, por ejemplo, se concretó el cierre de una tienda deficitaria, como parte del proceso de optimización de la red.

A nivel consolidado, el grupo registró ventas por 1.763 millones de euros, con un crecimiento del 3,2% interanual a tipo de cambio corriente y del 13,4% a moneda constante.

El CEO global, Martín Tolcachir, destacó que los resultados reflejan el impacto del plan estratégico y definió a España como el motor de crecimiento y rentabilidad del grupo. Sobre Argentina, sostuvo que la evolución reciente refuerza la expectativa de que 2026 pueda marcar un punto de inflexión, en línea con una eventual recuperación del consumo.

Así, el primer trimestre deja en claro el esquema actual de la compañía: un negocio europeo en expansión que compensa y una operación local que empieza a ordenarse, pero que todavía depende de la estabilidad macroeconómica.