Salud: científicos revelaron el impacto de la higiene bucal en la prevención de la neumonía

Se trata de la neumonía hospitalaria no asociada a ventilador, una infección originada cuando bacterias de la boca llegan a los pulmones. Los síntomas incluyen fiebre, dificultad para respirar, tos y debilidad.

De los más de 8.000 pacientes participantes, más de 4.300 recibieron el nuevo protocolo.

Un grupo de científicos de Australia reveló cuál es el impacto que tiene en la salud la higiene bucal, para la prevención de la neumonía hospitalaria. El hallazgo destaca cómo la limpieza dental alcanza a dominios de la salud más allá de las caries y las enfermedades en las encías . Las bacterias que se acumulan pueden relacionarse con problemas cardíacos, diabetes y hasta complicaciones durante el embarazo .

Los investigadores comprobaron que un programa de higiene bucal eficaz logra reducir en un 60% el riesgo de neumonía hospitalaria no asociada a ventilador, una infección que suele originarse cuando bacterias de la boca llegan a los pulmones.

La investigación fue presentada en el congreso internacional sobre microbiología clínica y enfermedades infecciosas conocido como ESCMID Global 2026 en la ciudad de Munich , Alemania . El trabajo fue liderado por Brett Mitchell , de la Universidad de Avondale en Australia, e involucró a más de 8.000 pacientes.

El impacto de la higiene bucal en la prevención de la neumonía

Los síntomas incluyen fiebre, dificultad para respirar, tos y debilidad. La infección se produce cuando bacterias de la boca o garganta llegan a los pulmones durante la internación, sin que el paciente use ventilación mecánica. Durante el ensayo, los investigadores analizaron los efectos de un programa de cuidados bucales en nueve salas de tres hospitales australianos durante un año.

sigue-nuestras-recomendaciones-de-higiene-bucal-en-adultos-mayores-dentalalvarez.png Muchos pacientes internados dependen del personal para su cuidado diario, lo que puede dificultar una limpieza adecuada durante la hospitalización.

En los centros de salud, las rutinas diarias y las prioridades clínicas suelen dejar la higiene bucal en un segundo plano. Muchos pacientes internados dependen del personal para su cuidado diario, lo que puede dificultar una limpieza adecuada durante la hospitalización. En el estudio, cada paciente ingresado a las salas seleccionadas recibió un cepillo de dientes, pasta dental, material educativo y acceso a recursos en línea.

El personal de salud participó en capacitaciones y recibió apoyo práctico para mejorar la atención bucal diaria de los internados. En las salas de control, se mantuvieron los cuidados habituales sin cambios. La intervención se aplicó de manera escalonada en cada sala, con una fase nueva cada tres meses dentro del año que duró la investigación.

De los 8.870 pacientes participantes, 4.347 recibieron el nuevo protocolo. La cantidad de personas que accedió a higiene bucal aumentó de 15,9% a 61,5%, y la limpieza bucal pasó a realizarse, en promedio, 1,5 veces por día.

Como resultado, la incidencia de neumonía hospitalaria no asociada a ventilador bajó de 1 a 0,41 casos por cada 100 días de internación en riesgo, lo que representa una reducción cercana al 60%. El equipo recomendó fortalecer la educación sobre higiene bucal y facilitar el acceso a productos y recursos, tanto para pacientes como para el personal sanitario.