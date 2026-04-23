Pity Álvarez presentó "Lejos de ser", su nueva canción como solista

La canción cuenta con un videoclip realizado por el cineasta Luis Ortega y cuenta con la participación de Rodrigo De la Serna y de Camila Peralta.

Pity Álvarez presentó "Lejos de ser" , su primera canción como solista, “Señora, ¿tiene cambio de 20.000?” es como irrumpe este nuevo lanzamiento.

La canción del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados fue presentada en exclusivas en Mega. Cuenta con un videoclip realizado por el cineasta Luis Ortega . El mismo estuvo 10 meses en proceso de realización, y cuenta con la participación de Rodrigo De la Serna y de Camila Peralta entre otros actores.

"El humor, la creación y la amistad son la Santísima Trinidad. La máxima bendición para atravesar el fuego. Algunos tenemos la suerte y la obligación de compartirla", comentó Luis Ortega.

Embed - Mega 98.3 on Instagram: "“DISCULPE SEÑOR, TIENE CAMBIO DE $20 MIL?” ES UNA LOCURA LO DEL REY SIN CORONA “Lejos de ser”, lo nuevo de Pity Álvarez Lo escuchaste en #Exclusivo en #TLDT y durante todo el día lo seguis disfrutando en Mega 98.3 | #PuroRockNacional"

Luego de su regreso a los escenarios que reunió a 35mil personas el pasado 20 de diciembre en el Estadio Kempes, Provincia de Córdoba, el artista anunció una nueva presentación en el interior del país.

Su próximo concierto se llevará a cabo el 9 de mayo en la ciudad de Rosario y el autódromo municipal será la sede para ese nuevo encuentro.

Las entradas para el 9 de mayo ya están disponibles a través de Enigmatickets.com, único canal de venta oficial.

Cómo fue el show del Pity en Córdoba

El músico regresó a los escenarios con un recital en el Estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba, marcando su vuelta al vivo tras varios años de ausencia. El show comenzó ante una multitud asistió el estadio, en uno de los eventos musicales más sorpresivos del año.

El repertorio combinó material reciente con clásicos de su trayectoria, incluyendo canciones emblemáticas de Viejas Locas y Intoxicados, además de su nuevo lanzamiento No sé cuánto, estrenado días atrás. Desde temprano, miles de fanáticos se concentraron en las inmediaciones del Kempes, generando un clima de fuerte expectativa por el reencuentro con el rockero.

El recital se realiza luego de que la Justicia autorizara a Álvarez a viajar a Córdoba para cumplir con el compromiso artístico. Según confirmaron desde la producción, el músico llegó a la provincia acompañado por su equipo y se encuentra bajo seguimiento permanente, en el marco de las condiciones fijadas para su presentación.