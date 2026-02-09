El mejor regalo de San Valentín: cuántos dólares necesitás para viajar en un crucero romántico

Para un dólar bien invertido, pocas ideas compiten con regalar tiempo juntos : el “viaje experiencia” gana terreno en todo el mundo y también empuja el interés por los cruceros . Si buscás un plan distinto para el 14 de febrero , hay itinerarios y promos que permiten armar una escapada con aire de película.

Más allá del destino, el presupuesto suele depender de variables que a veces pasan desapercibidas. Sin embargo, para esta temporada de San Valentín, MSC Cruceros lanzó opciones con tarifas finales que ya incluyen tasas portuarias, cuota de servicio (propinas) y asistencia al viajero, facilitando el cálculo del presupuesto para el regalo perfecto .

MSC Cruceros lanzó tres ofertas relámpago para que consigas el mejor regalo para el Día de los Enamorados. Todas las alternativas son con salida desde Buenos Aires para visitar destinos imperdibles de Brasil y Uruguay. El precio depende de la cantidad de días de la experiencia y de las fechas de salida.

Además, podés elegir entre dos cruceros que tienen todo lo necesario para pasar las mejores vacaciones llenas de lujo y confort.

Esta es la opción más equilibrada para quienes buscan una semana de relax total. El itinerario recorre las costas de Uruguay y Brasil como Santos (São Paulo), Camboriú y Punta del Este . Las fechas de salida se pueden elegir entre el 5, 12 y 19 de marzo de 2026 y el precio final es de USD 731 por persona en base doble.

fapublicareaefitnessrelaxion02 Disfrutar de un crucero de lujo puede ser posible con estas ofertas. MSC Cruceros

En cuanto al crucero, MSC ofrece su MSC Preziosa que es una joya de diseño clásico. Su mayor atractivo visual es la escalera de cristales Swarovski en el atrio, el lugar predilecto para fotos de pareja. Para los momentos de relax, ofrece el MSC Aurea Spa, con tratamientos de bienestar, y para los más exclusivos, el MSC Yacht Club, un concepto de "barco dentro de un barco" con mayordomo 24 horas y solárium privado.

Travesía extendida por el sur - MSC Preziosa

Para quienes pueden estirar las vacaciones un poco más, existe una versión de 8 noches que permite profundizar en los destinos brasileños. El itinerario es el mismo, aunque con más tiempo en las costas del país vecino. Esta opción tiene fecha de salida el 25 de febrero de 2026 y cuesta USD 917 por persona en base doble.

Embed - MSC Cruises - Dive into the vibes 360

Además de lo mencionado anteiormente, el MSC Preziosa cuenta con múltiples piletas y un parque acuático. También ofrece una variada oferta gastronómica que incluye restaurantes de especialidad, ideales para una cena íntima celebrando San Valentín con cocina internacional de primer nivel.

Ruta de las playas inolvidables - MSC Fantasia

Si el sueño de tu pareja es conocer Río de Janeiro, esta es la opción indicada. Es un itinerario de 8 noches pensado para los amantes de los paisajes icónicos y la cultura brasileña. La salida, como en las demás opciones, es desde Buenos Aires, para luego partir hacia Rio y visitar la exclusiva isla de Ilhabela, la divertida Camboriú y hacer una escala final en Montevideo. La fecha de salida es el 26 de febrero de 2026 y tiene un precio final de 977 dólares por persona en base doble.

A diferencia de las otras alternativas, este crucero es el MSC Fantasia que se destaca por su sofisticación. Posee una plaza central de piedra con una barra de espresso donde se siente el espíritu italiano de la compañía. Para las noches románticas, el barco ofrece el Teatro L'Avanguardia con espectáculos estilo Broadway, una discoteca panorámica y un cine 4D para los amantes de la tecnología.