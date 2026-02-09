Patentes en CABA: AGIP oficializó los nuevos vencimientos de las boletas

El fisco porteño dio a conocer la tabla de plazos para pagar el tributo automotor. En los próximos días comenzarán a reimprimirse las boletas con los nuevos montos.

A fines de enero, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, ordenó retrotraer los aumentos ante las quejas de los contribuyentes.

Luego de las quejas de los porteños por los excesivos aumentos de patentes que obligó a frenar la emisión de las boletas, que serán reimpresas con nuevos valores, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) confirmó este lunes la nueva fecha de vencimientos del tributo para vehículos registrados en la Ciudad de Buenos Aires.

Días después de ordenar la suspensión de los plazos previstos en el texto oficial 557-AGIP/25, el organismo que conduce Germán Krivocapich publicó la Resolución 52 en el Boletín Oficial de CABA acompañada de una tabla que reordena el esquema de pagos que los contribuyentes propietarios de autos inscriptos deberán cumplir ante el fisco porteño durante el 2026.

La modificatoria plantea que, en paralelo al envío de un proyecto a la Legislatura porteña orientado a reestablecer un régimen de bonificación a partir del tope de aumento impuesto en base a la inflación del 31,8% que determinó el IPC porteño para el 2025, AGIP consideró "conveniente fijar nuevos vencimientos del citado tributo".

Por ese motivo, mientras se espera por el tratamiento parlamentario de la ley envidada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y "sin desconocer la norma actualmente vigente", el fisco ordenó "efectuar la liquidación provisoria del tributo" en base a las pautas establecidas en el proyecto y "dándole a las cuotas liquidadas y abonadas conforme el esquema que aquí se dispone el carácter de pago a cuenta del tributo".

En ese sentido, publica una nueva tabla de vencimientos. El gravamen anual a ingresar por este tributo se percibirá en una cuota anual o en seis, que vencerán en las fechas que se indican a continuación:

Cuota Anual y Única: 27/02/2026

27/02/2026 Cuota 1: 27/02/2026

27/02/2026 Cuota 2: 22/04/2026

22/04/2026 Cuota 3: 22/06/2026

22/06/2026 Cuota 4: 24/08/2026

24/08/2026 Cuota 5: 22/10/2026

22/10/2026 Cuota 6: 22/12/2026

En esa línea, la semana pasada el organismo público informó que "ante las variaciones originadas por la actualización de valuaciones de algunos modelos de vehículos" se dieron de baja las patentes emitidas de la web y del homebanking, por lo que no se efectuarán débitos automáticos. Y, replicando el mensaje del alcalde, aclararon: "Los contribuyentes deben omitir las boletas anteriores y esperar la nueva emisión".

Patentes de CABA: cuándo se reimprimirán las boletas y qué pasará con los saldos a favor

Frente al nuevo panorama, el organismo porteño también informó que, teniendo en cuenta el tope inflacionario, emitirán nuevos papeles. "Las nuevas boletas reliquidadas estarán disponibles en la web de AGIP el 18 de febrero y en homebanking el 20 de febrero", señalaron oficialmente mediante un comunicado. Su emisión será "únicamente digital" para "brindar respuesta con mayor celeridad".

Luego de confirmar la suspensión de la emisión de boletas, AGIP también confirmó este lunes mediante resolución qué ocurrirá con los montos abonados. El artículo 2 del texto indica que el importe de los pagos "realizados y/o a realizarse en virtud del esquema de vencimientos informado para las cuotas correspondientes al ejercicio fiscal 2026 del impuesto de Patentes sobre Vehículos en General se considerarán como pago a cuenta del tributo, para cada vehículo automotor, sujeto a lo determine la Legislatura".

En el caso de que el contribuyente hubiera efectuado el pago de la cuota 1, si la reliquidación determina que el importe pagado supera el tope establecido, "el excedente se registrará como saldo a favor y se aplicará automáticamente en la próxima cuota", habían anticipado recientemente.

En cambio, si el contribuyente optó por abonar la cuota anual, la diferencia a favor resultante de la reliquidación quedará a disposición para que el contribuyente "pueda solicitar la devolución o la imputación a futuros vencimientos".

Fuentes del GCBA explicaron Ámbito que el beneficio puede quedar como crédito fiscal para el pago del impuesto o se puede optar por pedir la devolución del excedente. "El primero es más simple y el contribuyente no tiene que hacer nada. En el segundo, una vez que esté habilitado, deberá hacer el trámite a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD) y aguardar la devolución", informaron.

El procedimiento recién se instrumentaría a fin de mes. Se aguardará a que estén emitidas las nuevas boletas, para poder realizar los cálculos diferenciales y así saber si corresponde o no pedir un reintegro y de qué monto será. En el gobierno porteño estiman que el trámite podría estar disponible a partir del 20 de febrero, aunque resta confirmación.

Jorge Macri envió el proyecto a la Legislatura para dar marcha atrás con los aumentos

El texto incorpora una cláusula transitoria a la Ley Impositiva, que modifica el esquema previsto. En suma, propone establecer “una bonificación sobre el pago del gravamen de Patentes sobre Vehículos en General” para el 2026.

El objetivo que persigue la iniciativa, a la que accedió Ámbito, es lograr el incremento “no supere el porcentaje equivalente al incremento acumulado del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) durante el 2025”, respecto “de la obligación liquidada o que hubiera correspondido liquidar en el ejercicio fiscal 2025”.

Además, ordena disponer de un crédito fiscal para aquellos contribuyentes que hubieran abonado cuotas correspondientes al 2026, el cual quedará como saldo a favor en concepto de patentes para el período mencionado.

En los considerandos del proyecto, el mandatario porteño argumenta que la bonificación que se pretende instrumentar "permitirá morigerar los incrementos en el tributo que se han generado como consecuencia de la evolución de las valuaciones de los vehículos automotores en la República Argentina".