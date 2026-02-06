San Valentín 2026: la joya oculta a 150 kilómetros de Buenos Aires perfecta para una escapada romántica + Seguir en









Un destino ideal para desconectarse del ruido y ritmo de la Ciudad, a pocos kilómetros y muy accesible.

Con su tranquilidad y prolijidad es una de las opciones más cercanas a la Ciudad para una escapada. Imagen: Pueblitos

La provincia de Buenos Aires tiene una enorme cantidad de rincones escondidos ideales para hacer turismo y desconectarse del ritmo frenético de la ciudad. Entre campos, espacios verdes y pueblos tranquilos, es posible encontrar destinos que ofrecen paz, naturaleza y experiencias distintas sin recorrer demasiados kilómetros.

Uno de esos lugares es Pipinas, una localidad pequeña y encantadora que está a poco más de 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y se está convirtiendo en una opción perfecta para una escapada romántica o un fin de semana de descanso.

Pipinas A tan sólo 150 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muestra una realidad completamente diferente. Imagen: Pipinas web oficial Dónde se ubica Pipinas Pipinas es una localidad del este de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Punta Indio, a aproximadamente 157-160 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que representa unas dos horas de viaje en auto por rutas provinciales.

Está conectada principalmente por la Ruta Provincial 36, que la une con la autopista Buenos Aires–La Plata y con otros destinos turísticos cercanos como Verónica, Magdalena y las localidades costeras del sur de la provincia. A su alrededor se encuentran zonas rurales, espacios naturales y pequeños pueblos que complementan la oferta para una escapada fuera de la ciudad.

Qué se puede hacer en Pipinas Pipinas ofrece un plan ideal para bajar un cambio y conectarse con la naturaleza. Una de sus principales atracciones es el ex Hotel Pipinas, hoy reconvertido en un espacio cultural y turístico donde se puede alojar, comer y participar de actividades artísticas y comunitarias. El lugar es un símbolo del pueblo y refleja su identidad ligada a la historia ferroviaria y cementera.

Ex hotel pipinas El ex hotel es el principal atractivo de la localidad. Imagen: Video Blog Además, el entorno invita a caminar sin apuro, recorrer calles tranquilas, andar en bicicleta y disfrutar del paisaje rural. Muy cerca se encuentran espacios naturales vinculados al Parque Costero del Sur, ideales para el avistaje de aves, paseos al aire libre y escapadas románticas lejos del ruido urbano. Cómo ir hasta Pipinas Para llegar a Pipinas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en auto, el recorrido más habitual es tomar la Autopista Buenos Aires–La Plata y luego continuar por la Ruta Provincial 36 en dirección a Punta Indio. El viaje dura alrededor de dos horas, dependiendo del tránsito. También es posible combinar transporte público, tomando un micro hasta La Plata o Magdalena y desde allí un servicio local o taxi hasta Pipinas. Es una opción accesible para una escapada de fin de semana sin necesidad de manejar largas distancias.