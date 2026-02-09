El gobierno de Cuba advirtió que en 24 horas podría quedarse sin combustible para aviones, en medio de una crisis energética que ya impacta el transporte, la generación eléctrica y el turismo. Las autoridades reconocieron que las reservas son mínimas y que el racionamiento se profundizará en las próximas horas.
Cuba advirtió que podría quedarse sin combustible para aviones en medio de la crisis energética
La isla enfrenta una crisis energética extrema que afecta vuelos, turismo y transporte, mientras Rusia y México cuestionan la presión de Estados Unidos.
La advertencia, realizada dentro de un plan de emergencia oficial, encendió alertas entre aerolíneas, operadores turísticos y gobiernos extranjeros con ciudadanos en la isla. Aunque el Ejecutivo aseguró que priorizará vuelos esenciales y el ingreso de alimentos, medicamentos e insumos críticos, admitió que la situación es crítica y que el margen de maniobra es cada vez más estrecho.
¿Por qué Cuba se queda sin combustible para aviones?
La escasez se produce en un contexto de fuerte presión de Estados Unidos, situación que tanto el gobierno cubano como Rusia califican como un “estrangulamiento” económico deliberado. La falta de suministros obligó a La Habana a aplicar severas restricciones en combustibles, electricidad y transporte, con efectos directos sobre la vida cotidiana y el turismo, una de las principales fuentes de divisas.
Cuba produce apenas el 40% del combustible que consume y depende de importaciones que hoy están fuertemente limitadas. El viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga afirmó que el combustible disponible “es y será utilizado para la protección de los servicios esenciales de la población y las actividades económicas imprescindibles”, y remarcó que se priorizará la producción agroalimentaria frente al aumento de la “hostilidad de Estados Unidos”.
La generación eléctrica, explicó, se sostiene con crudo nacional, gas y energías renovables, aunque reconoció que el sistema opera con márgenes muy reducidos.
¿Cómo impacta la crisis en el turismo y el transporte?
El sector turístico ya refleja el deterioro. Decenas de visitantes extranjeros comenzaron a ser concentrados en una sola instalación hotelera en Cayo Coco para reducir el consumo energético. También se reportaron cierres temporales de hoteles y traslados de turistas en Varadero y en los cayos del norte.
El gobierno implementa una estrategia de “compactación” del turismo para disminuir gastos de combustible y electricidad. En paralelo, el ministro Eduardo Rodríguez anunció restricciones en el transporte terrestre, marítimo y aéreo. Las operaciones portuarias y aeroportuarias que garanticen el arribo de alimentos, combustibles e insumos médicos tendrán prioridad.
El transporte marítimo entre Batabanó y Nueva Gerona quedará limitado a dos frecuencias semanales, mientras que el servicio ferroviario reducirá recorridos.
En las calles, la crisis es palpable: largas filas en estaciones de servicio y transporte público irregular. “Se está viviendo como se puede”, resumió una vecina de La Habana.
¿Qué rol juegan Rusia, México y Estados Unidos?
El Kremlin calificó la situación como crítica y acusó a Washington de aplicar tácticas “asfixiantes” para estrangular la economía cubana. El vocero presidencial Dmitri Peskov afirmó que Rusia analiza junto a La Habana posibles soluciones, mientras el embajador Viktor Coronelli recordó que Moscú suministró petróleo a la isla en los últimos años y prevé continuar haciéndolo.
Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sostuvo que es “muy injusto” que Estados Unidos amenace con imponer aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba. “No se puede ahorcar a un pueblo así de esa manera, es muy injusto”, expresó, al tiempo que confirmó que su gobierno seguirá enviando ayuda humanitaria y dialoga con Washington para evitar sanciones.
El endurecimiento del cerco se consolidó tras una orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump para imponer aranceles a países que suministren combustible a la isla. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel calificó la medida como un “bloqueo energético” y advirtió que la falta de combustible afecta directamente el transporte de alimentos, el funcionamiento de hospitales y escuelas, y a toda la economía.
En este escenario, México anunció el envío de dos buques con más de 800 toneladas de alimentos y artículos de higiene. Sin embargo, la suspensión previa de envíos de crudo por parte de Pemex y el freno de suministros venezolanos dejaron a Cuba en una posición extremadamente vulnerable, con la aviación civil ahora al borde de la paralización.
