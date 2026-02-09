Cuba advirtió que podría quedarse sin combustible para aviones en medio de la crisis energética

La isla enfrenta una crisis energética extrema que afecta vuelos, turismo y transporte, mientras Rusia y México cuestionan la presión de Estados Unidos.

La advertencia oficial sobre la falta de combustible encendió alarmas entre aerolíneas y gobiernos con ciudadanos en la isla.

El gobierno de Cuba advirtió que en 24 horas podría quedarse sin combustible para aviones , en medio de una crisis energética que ya impacta el transporte, la generación eléctrica y el turismo. Las autoridades reconocieron que las reservas son mínimas y que el racionamiento se profundizará en las próximas horas.

La advertencia, realizada dentro de un plan de emergencia oficial, encendió alertas entre aerolíneas, operadores turísticos y gobiernos extranjeros con ciudadanos en la isla. Aunque el Ejecutivo aseguró que priorizará vuelos esenciales y el ingreso de alimentos, medicamentos e insumos críticos , admitió que la situación es crítica y que el margen de maniobra es cada vez más estrecho.

La escasez se produce en un contexto de fuerte presión de Estados Unidos , situación que tanto el gobierno cubano como Rusia califican como un “estrangulamiento” económico deliberado . La falta de suministros obligó a La Habana a aplicar severas restricciones en combustibles, electricidad y transporte , con efectos directos sobre la vida cotidiana y el turismo, una de las principales fuentes de divisas.

Visitantes extranjeros fueron reubicados en hoteles específicos para reducir el consumo energético en los principales polos turísticos.

Cuba produce apenas el 40% del combustible que consume y depende de importaciones que hoy están fuertemente limitadas. El viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga afirmó que el combustible disponible “es y será utilizado para la protección de los servicios esenciales de la población y las actividades económicas imprescindibles” , y remarcó que se priorizará la producción agroalimentaria frente al aumento de la “hostilidad de Estados Unidos”.

La generación eléctrica, explicó, se sostiene con crudo nacional, gas y energías renovables, aunque reconoció que el sistema opera con márgenes muy reducidos.

estados_unidos y Cuba Estados Unidos reforzó las sanciones energéticas con el objetivo de presionar por un cambio político en Cuba.

¿Cómo impacta la crisis en el turismo y el transporte?

El sector turístico ya refleja el deterioro. Decenas de visitantes extranjeros comenzaron a ser concentrados en una sola instalación hotelera en Cayo Coco para reducir el consumo energético. También se reportaron cierres temporales de hoteles y traslados de turistas en Varadero y en los cayos del norte.

El gobierno implementa una estrategia de “compactación” del turismo para disminuir gastos de combustible y electricidad. En paralelo, el ministro Eduardo Rodríguez anunció restricciones en el transporte terrestre, marítimo y aéreo. Las operaciones portuarias y aeroportuarias que garanticen el arribo de alimentos, combustibles e insumos médicos tendrán prioridad.

El transporte marítimo entre Batabanó y Nueva Gerona quedará limitado a dos frecuencias semanales, mientras que el servicio ferroviario reducirá recorridos.

En las calles, la crisis es palpable: largas filas en estaciones de servicio y transporte público irregular. “Se está viviendo como se puede”, resumió una vecina de La Habana.

La habana cuba Miguel Díaz-Canel advirtió que la falta de combustible impacta directamente en hospitales, escuelas y en toda la economía nacional.

¿Qué rol juegan Rusia, México y Estados Unidos?

El Kremlin calificó la situación como crítica y acusó a Washington de aplicar tácticas “asfixiantes” para estrangular la economía cubana. El vocero presidencial Dmitri Peskov afirmó que Rusia analiza junto a La Habana posibles soluciones, mientras el embajador Viktor Coronelli recordó que Moscú suministró petróleo a la isla en los últimos años y prevé continuar haciéndolo.

Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sostuvo que es “muy injusto” que Estados Unidos amenace con imponer aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba. “No se puede ahorcar a un pueblo así de esa manera, es muy injusto”, expresó, al tiempo que confirmó que su gobierno seguirá enviando ayuda humanitaria y dialoga con Washington para evitar sanciones.

El endurecimiento del cerco se consolidó tras una orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump para imponer aranceles a países que suministren combustible a la isla. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel calificó la medida como un “bloqueo energético” y advirtió que la falta de combustible afecta directamente el transporte de alimentos, el funcionamiento de hospitales y escuelas, y a toda la economía.

En este escenario, México anunció el envío de dos buques con más de 800 toneladas de alimentos y artículos de higiene. Sin embargo, la suspensión previa de envíos de crudo por parte de Pemex y el freno de suministros venezolanos dejaron a Cuba en una posición extremadamente vulnerable, con la aviación civil ahora al borde de la paralización.