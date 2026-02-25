El outlet de un supermercado de primera línea ofrece heladeras con hasta 30% de descuento, pero por tiempo limitado + Seguir en









Este supermercado, reconocido por las ofertas para sus clientes, ofrece descuentos exclusivos en su outlet sobre heladeras y electrodomésticos.

Como el stock rota con frecuencia, quienes buscan un modelo específico suelen encontrar mejores oportunidades visitando la sucursal más de una vez. Gentileza - Select Home Warranty

Cambiar la heladera suele ser una de las decisiones más costosas dentro del hogar. Sin embargo, durante este mes es posible encontrar precios más bajos en artículos para la cocina gracias a una propuesta puntual de un reconocido supermercado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La iniciativa se concentra en una sucursal específica, donde se comercializan electrodomésticos con descuentos importantes y opciones de financiación en cuotas. La oferta no es permanente, ya que la disponibilidad depende del stock que ingresa semana a semana y suele renovarse con frecuencia.

COTO.jpg Las promociones en heladeras de Supermercados COTO El outlet de Coto ofrece heladeras con valores reducidos que, en algunos casos, alcanzan hasta un 30% menos que en una sucursal tradicional.

Entre los productos más buscados hay modelos de distintas marcas y capacidades. Muchas de las unidades presentan detalles estéticos menores, como rayones o pequeñas abolladuras, que explican la rebaja aplicada. Desde el punto de vista técnico, los equipos se venden en condiciones normales de funcionamiento.

Algunos ejemplos de precios que pueden encontrarse en el local:

Heladera no frost Hisense , con un 25% de descuento , a un valor cercano a los $674.999 .

Modelo Whirlpool, con una rebaja del 20%, a $1.679.999. En gamas más altas, la diferencia respecto del precio de lista puede superar los $400.000. Además, algunos productos cuentan con la posibilidad de abonarse en hasta seis cuotas sin interés, un beneficio que no siempre está disponible en todas las sucursales. El outlet no sólo incluye heladeras: también se exhiben lavarropas, microondas, hornos eléctricos y pequeños electrodomésticos. El inventario cambia de manera constante, ya que depende de los artículos que se derivan a este canal especial. El local está ubicado sobre la calle Gallo al 250, en las inmediaciones del Abasto. Cómo acceder a los descuentos Para aprovechar los precios promocionales es necesario acercarse personalmente al outlet, ya que las condiciones no se replican en otras sucursales, ni suelen estar disponibles online. Cada equipo exhibe su precio rebajado y el detalle del plan de pago vigente. Antes de concretar la compra, se recomienda revisar el estado de cada unidad, dado que las rebajas responden a cuestiones particulares de exhibición o estética. El financiamiento en cuotas sin interés depende de los medios de pago habilitados en el local. Como el stock rota con frecuencia, quienes buscan un modelo específico suelen encontrar mejores oportunidades visitando la sucursal más de una vez.

Temas oferta

Supermercados