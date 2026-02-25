Relajá en el cine y relajá el bolsillo con los descuentos de esta billetera virtual + Seguir en









Disfruta de las novedades cinéfilas con ofertas pensadas para acompañar el gasto mensual.

Una herramienta concreta para reducir el gasto recreativo mensual. Depositphotos

Buepp activó una promoción que devuelve el 50% del valor de las entradas de cine, todos los sábados de febrero. La iniciativa apunta a incentivar el consumo cultural durante el verano y ofrece un alivio frente al precio público de las salas comerciales.

El beneficio rige del 1 al 28 de febrero de 2026, en todos los cines del país que acepten pagos mediante MODO. El reintegro tiene un tope de $10.000 por mes y por cliente, y se acredita dentro de los 45 días posteriores a la compra. La promoción aplica únicamente a pagos en una sola cuota y a consumos familiares.

Buepp celular Las promociones de Buepp en cines El esquema alcanza a usuarios que paguen con tarjetas de crédito o débito Visa y Mastercard, y prepagas Cabal emitidas por Banco Ciudad, siempre que estén asociadas previamente a MODO o a la billetera Buepp. Sin esta vinculación previa, la operación no accede al beneficio.

El banco aclaró que no se incluyen pagos con dinero en cuenta, transferencias ni PCT. En caso de detectar inconsistencias en el tipo de consumo, la entidad puede retener el reintegro hasta verificar la operación. Los titulares de tarjetas adicionales también acceden al descuento, siempre que cuenten con una caja de ahorro del Banco Ciudad vinculada.

Billetera Buepp - Pantalla de bienvenida.JPG Todos los descuentos de Buepp El beneficio central es el 50% de reintegro en entradas de cine los sábados de febrero, sin embargo existen otras promociones para aliviar el bolsillo:

20% de descuento en el pago de trámites no tributarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ( GCBA ), con un tope de reintegro de $10.000 por única vez por cliente.

20% de descuento en librerías los dias viernes con la posibilidad de abonar en tres cuotas sin interés . El beneficio rige en cadenas como Cúspide, El Ateneo y Yenny, entre otras. El reintegro mensual tiene un tope de $15.000 y aplica para la compra de libros escolares, novelas, diccionarios y útiles.

20% en indumentaria y calzado escolar sin tope de reintegro con diez cuotas sin interés los dias martes. Participan marcas deportivas y zapaterías, como Dexter, Moov y Grimoldi. El pago debe realizarse con QR desde la app del banco o mediante Buepp, con tarjetas de crédito emitidas por la entidad.