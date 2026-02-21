Este grupo de personas puede acceder a un 30% de descuento en una cadena de supermercados de primera línea + Seguir en









Conocé las ofertas disponibles para cada grupo de clientes durante el mes de febrero.

La posibilidad de combinar descuentos con financiación convierte a estas promociones en una herramienta clave para planificar compras, optimizar ingresos y reducir el impacto del aumento de precios en el día a día.

Durante febrero, las principales cadenas de supermercados intensifican sus promociones con el objetivo de aliviar el gasto cotidiano. Las ofertas combinan descuentos directos con planes de financiación en cuotas sin interés.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las promociones varían según el día de la semana, la entidad bancaria y el tipo de beneficio disponible, por lo que esta estrategia permite organizar mejor las compras y proteger el presupuesto mensual.

Góndola supermercado COTO 30% de descuento en Supermercados Coto con Banco Nación En el marco del verano y facilitar el ahorro de sus clientes, Supermercados Coto lanzó una promoción destacada: todos los miércoles de febrero, los clientes del Banco Nación acceden a un 30% de descuento sobre el total de la compra, válido para todos los productos del local.

El beneficio cuenta con un tope unificado de reintegro de $12.000 por día y por cliente.

Otros descuentos de Supermercados Coto Lunes Banco Ciudad: 25% de descuento en un pago con tarjetas de crédito (tope $10.000).

Banco Santa Fe / Entre Ríos / San Juan / Santa Cruz: 30% de descuento sin tope, en un pago con tarjetas de crédito.

Beneficios ANSES: 10% de descuento en un pago con tarjetas de débito y crédito. Martes Jubilados y pensionados: 15% de descuento en un pago con todos los medios, presentando DNI.

Banco Supervielle: 25% de descuento con tarjetas de débito y crédito; 30% para clientes IDENTITÉ con tarjeta de crédito.

Ciudadanía Porteña: 15% de descuento sin tope de reintegro.

Beneficios ANSES: 10% de descuento en un pago con tarjetas de débito y crédito. Miércoles Comunidad Coto: 15% de descuento sin tope de reintegro para miembros.

Beneficios ANSES: 10% de descuento en un pago con tarjetas de débito y crédito. Jueves Jubilados y pensionados: 15% de descuento en un pago con todos los medios, presentando DNI.

Ciudadanía Porteña: 15% de descuento sin tope de reintegro.

Beneficios ANSES: 10% de descuento en un pago con tarjetas de débito y crédito. Beneficios todos los días Mercado Pago : 3 cuotas sin interés pagando con QR y tarjeta de crédito, en compras desde $30.000.

Plan Z (Tarjeta Naranja): 3 cuotas sin interés. La posibilidad de combinar descuentos con financiación convierte a estas promociones en una herramienta clave para planificar compras, optimizar ingresos y reducir el impacto del aumento de precios en el día a día.

Temas Supermercados

oferta