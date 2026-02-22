SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

22 de febrero 2026 - 07:30

Un supermercado ofrece hasta 70% de descuento en comestibles hasta el 23 de febrero

Una gran variedad de promociones orientadas al consumo de alimentos y productos de higiene.

Descuentos en primeras marcas y promociones de hasta un 35% en algunas bebidas alocholicas. 

Entre el jueves 19 y el lunes 23 de febrero, una cadena de supermercados activó descuentos y promociones con el foco puesto en alimentos, bebidas y artículos de higiene personal. La iniciativa apunta a sostener el volumen de ventas en un contexto de consumo veraniego, con promociones que permiten reducir de manera significativa el ticket final en caja.

La propuesta de Coto incluye un esquema de hasta 70% de rebaja en la segunda unidad, siempre que se adquieran dos productos iguales, tanto en marca como en presentación. El descuento se aplica automáticamente al segundo ítem, sin necesidad de cupones ni activaciones digitales adicionales.

Coto: 70% de descuento en la segunda unidad

El mayor atractivo de la campaña se concentra en la rebaja del 70% sobre la segunda unidad llevando dos productos idénticos, válida en una extensa lista de artículos seleccionados. Dentro de esta modalidad se incluyen:

  • Galletitas dulces y saladas: Chocolinas, Merengadas, Opera, Don Satur, Sonrisas, Hogareñas y Tía Maruca.
  • Congelados de Mamá Cocina
  • Productos de marca: Exquisita, Tonadita, Milkaut, Nutrilón, Babysec, Heineken, Downy, Colgate, 7Up, La Serenísima, Pepsi, Doritos y Morixe, entre otras.

En términos prácticos, el ahorro efectivo puede superar el 35% promedio por unidad.

Otras promociones para aprovechar

Además del beneficio principal, la cadena sumó un 35% de descuento en una selección de bebidas, alimentos y productos de cuidado personal, que incluye marcas como: Glaciar, Salta, Warsteiner, Corona, Stella Artois, Cabrales, Campari, Skip, Ariel, Cif, Nido, Pantene, Listerine y Cicatricure. También forman parte de este tramo conservas de tomate y vegetales en lata, margarinas, pizzas y empanadas congeladas.

El esquema se completa con promociones por volumen que amplían las opciones de ahorro. Entre ellas se destacan:

  • 2x1 en jugos en polvo de igual marca y variedad (Insect, H2O, Tang).
  • 3x2 en productos seleccionados de Arcor, Bon o Bon, Dr. Lemon, Levité, Sugus, Halls, Beldent, Serenito y desodorantes corporales.

