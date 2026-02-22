Entre el jueves 19 y el lunes 23 de febrero, una cadena de supermercados activó descuentos y promociones con el foco puesto en alimentos, bebidas y artículos de higiene personal. La iniciativa apunta a sostener el volumen de ventas en un contexto de consumo veraniego, con promociones que permiten reducir de manera significativa el ticket final en caja.
Un supermercado ofrece hasta 70% de descuento en comestibles hasta el 23 de febrero
Una gran variedad de promociones orientadas al consumo de alimentos y productos de higiene.
-
Este grupo de personas puede acceder a un 30% de descuento en una cadena de supermercados de primera línea
-
Ofertaza de febrero: este supermercado tiene increíbles descuentos en heladeras pero por tiempo limitado
La propuesta de Coto incluye un esquema de hasta 70% de rebaja en la segunda unidad, siempre que se adquieran dos productos iguales, tanto en marca como en presentación. El descuento se aplica automáticamente al segundo ítem, sin necesidad de cupones ni activaciones digitales adicionales.
Coto: 70% de descuento en la segunda unidad
El mayor atractivo de la campaña se concentra en la rebaja del 70% sobre la segunda unidad llevando dos productos idénticos, válida en una extensa lista de artículos seleccionados. Dentro de esta modalidad se incluyen:
- Galletitas dulces y saladas: Chocolinas, Merengadas, Opera, Don Satur, Sonrisas, Hogareñas y Tía Maruca.
- Congelados de Mamá Cocina
- Productos de marca: Exquisita, Tonadita, Milkaut, Nutrilón, Babysec, Heineken, Downy, Colgate, 7Up, La Serenísima, Pepsi, Doritos y Morixe, entre otras.
En términos prácticos, el ahorro efectivo puede superar el 35% promedio por unidad.
Otras promociones para aprovechar
Además del beneficio principal, la cadena sumó un 35% de descuento en una selección de bebidas, alimentos y productos de cuidado personal, que incluye marcas como: Glaciar, Salta, Warsteiner, Corona, Stella Artois, Cabrales, Campari, Skip, Ariel, Cif, Nido, Pantene, Listerine y Cicatricure. También forman parte de este tramo conservas de tomate y vegetales en lata, margarinas, pizzas y empanadas congeladas.
El esquema se completa con promociones por volumen que amplían las opciones de ahorro. Entre ellas se destacan:
- 2x1 en jugos en polvo de igual marca y variedad (Insect, H2O, Tang).
- 3x2 en productos seleccionados de Arcor, Bon o Bon, Dr. Lemon, Levité, Sugus, Halls, Beldent, Serenito y desodorantes corporales.
- Temas
- oferta
- Supermercados
Dejá tu comentario