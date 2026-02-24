Cuenta DNI: cómo aprovechar los descuentos de la última semana de febrero + Seguir en









La billetera virtual mantiene múltiples beneficios para esta semana, con beneficios en gastronomía, supermercados, ferias, librerías y más.

La billetera digital del Banco Provincia ofrece descuentos de hasta el 40% en distintos rubros.

Para quienes utilizan la billetera digital del Banco Provincia, esta última semana de febrero sigue siendo una oportunidad clave para maximizar el ahorro en compras diarias y de temporada, gracias a un esquema de descuentos y reintegros organizado por rubro y por día.

Según el calendario oficial de beneficios, las promociones vigentes abarcan desde ferias y mercados bonaerenses, supermercados y comercios de cercanía, hasta gastronomía, balnearios y marcas destacadas del verano, con topes de reintegro que alivian el bolsillo antes del cierre del mes.

Compras.jpg Qué descuentos y reintegros podés utilizar esta semana Durante esta última semana, algunos de los beneficios más destacados que podés usar directamente desde la app de Cuenta DNI son:

Marcas destacadas del verano : 25% de descuento todos los días con un tope de reintegro de $10.000 por semana por marca adherida (incluye heladerías, gastronomía, balnearios y comercios veraniegos).

Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días con tope semanal de $6.000.

FULL YPF y gastronomía los fines de semana : 25% de descuento sábados y domingos con reintegro de hasta $8.000 por semana (no aplica a combustibles).

Comercios de cercanía y carnicerías : 20% de descuento con reintegro semanal, ideal para compras habituales.

Librerías los lunes y martes : 10% de descuento sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías miércoles y jueves : 10% de descuento sin límite de devolución.

Descuentos diarios en supermercados adheridos: variados según cadena y día, con topes semanales que ayudan a planificar compras frecuentes. Cómo aprovechar al máximo estos beneficios Para sacar el máximo provecho de los beneficios de Cuenta DNI en esta semana final de febrero, estos consejos pueden ayudarte:

Planificá tus compras según el día : las promociones cambian según el rubro y el día de la semana, así que consultar el calendario puede multiplicar tus ahorros.

Usá el pago con QR o Clave DNI al momento de abonar: esos métodos son los que habilitan los reintegros automáticos.

Recordá los topes semanales por categoría o comercio, ya que ayudan a organizar cuánto podés ahorrar antes de que termine el mes.

Revisá la app de Cuenta DNI regularmente para verificar comercios adheridos y nuevas promociones que puedan aparecer en los últimos días de febrero. El esquema de descuentos de Cuenta DNI en febrero está diseñado tanto para compras vinculadas al consumo diario (como alimentos, carnicerías o supermercados), como para gastos vinculados al ocio y turismo de verano (gastronomía, balnearios o marcas destacadas), lo que permite aprovechar el cierre de temporada sin resignar ahorro.