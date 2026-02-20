Ofertaza de febrero: este supermercado tiene increíbles descuentos en heladeras pero por tiempo limitado

La cadena lanza una promoción con equipos para la cocina y financiación en cuotas sin interés en una sede especial.

Cuando llega el momento de cambiar un electrodoméstico tan importante como lo es la heladera , se sabe que va a implicar un alto costo económico. Pero este mes, un reconocido supermercado ofrece precios más bajos en artículos para la cocina.

La propuesta se concentra en una sede específica donde se comercializan productos con descuentos y planes de pago en varias cuotas. La disponibilidad es acotada y depende del stock que ingresa cada semana.

El supermercado Coto ofrece distintas heladeras en su outlet . Ahí se ofrecen electrodomésticos con valores reducidos que, en algunos casos, alcanzan hasta el 30% menos que en una sucursal tradicional.

Entre los artículos más buscados hay heladeras de distintas marcas y capacidades. Algunas unidades presentan detalles estéticos , como pequeñas abolladuras o rayones, motivo por el cual se aplican las rebajas. A nivel técnico, los equipos se comercializan en condiciones aptas para su funcionamiento.

Dentro de las opciones está la heladera no frost Hisense con un descuento del 25% , cuyo precio promocional ronda los $674.999 . También se ofrece un modelo Whirlpool con un 20% de descuento sobre su valor habitual, con un monto de $1.679.999 .

En productos de mayor gama, la diferencia puede superar los $400.000 frente al precio de lista. A eso se le suma la posibilidad de pagar en hasta seis cuotas sin interés, que no lo ofrecen todas las sucursales.

Además de heladeras, el local exhibe lavarropas, microondas, hornos eléctricos y pequeños aparatos para la cocina. El inventario cambia frecuentemente, ya que depende de los artículos que se derivan a este formato. La sucursal se encuentra en la calle Gallo al 250, cerca del Abasto.

¿Cómo acceder a las ofertas?

Para aprovechar los valores especiales es necesario acercarse al outlet, ya que las condiciones son válidas en ese espacio puntual, donde se encuentran los equipos con su precio rebajado y el detalle del plan de pago.

Antes de cerrar la compra, lo mejor es revisar cada unidad para verificar su estado. Las rebajas se deben a cuestiones estéticas o a situaciones particulares de exhibición, así que cada producto puede presentar características propias.

El financiamiento en hasta seis cuotas sin interés se aplica según los medios de pago habilitados en el local. Dado que el stock rota, quienes buscan un modelo específico deberían visitar la sucursal en más de una ocasión.