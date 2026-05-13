Donald Trump llegó a China para reunirse con Xi Jinping en medio de persistente tensión comercial y con la guerra con Irán de trasfondo

El presidente de Estados Unidos buscará acuerdos comerciales en Beijing mientras crecen las tensiones por Irán y Taiwán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, arribó este miércoles a Pekín donde se reunirá con su homólogo Xi Jinping.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , llegó este miércoles a Beijing para mantener una cumbre con el mandatario chino, Xi Jinping, en medio de un escenario internacional atravesado por la guerra, la inflación, las tensiones comerciales y el avance de la inteligencia artificial .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La reunión aparece como un movimiento clave para una presidencia golpeada por los conflictos externos y la presión económica interna .

La visita de Estado ocurre en un momento complejo para la Casa Blanca. Mientras la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán continúa alterando el escenario internacional, la economía estadounidense enfrenta el aumento de los precios de la energía y el desgaste político que eso provoca sobre la imagen de Trump.

El mandatario republicano intentará avanzar en acuerdos comerciales con China , especialmente para incrementar la compra de alimentos y aeronaves estadounidenses , en una señal de acercamiento con Beijing tras meses de tensiones económicas.

trump llegó a china Donald Trump arribó este miércoles a Pekín. Captura de pantalla.

“Somos las dos superpotencias”, declaró Trump antes de partir desde Washington. “Somos la nación más fuerte del planeta en términos militares. Se considera que China es la segunda”.

Desde el gobierno estadounidense también impulsan la creación de una “Junta de Comercio” bilateral, una herramienta pensada para reducir diferencias económicas y evitar una nueva guerra comercial como la que se produjo tras los aranceles impuestos por Trump el año pasado.

Aquella escalada derivó en represalias de China mediante restricciones sobre tierras raras, materiales estratégicos para la industria tecnológica, y terminó desembocando en una tregua temporal acordada en octubre.

La guerra con Irán sigue condicionando la agenda de la Casa Blanca

Más allá del enfoque económico del viaje, el conflicto con Irán continúa dominando buena parte de la agenda política estadounidense. El cierre de facto del estrecho de Ormuz complicó el transporte de petróleo y gas natural, generando un fuerte incremento en los costos energéticos mundiales.

El impacto económico del conflicto elevó la inflación, aumentó la preocupación sobre una desaceleración global y profundizó las críticas internas hacia Trump, que intenta mostrar firmeza mientras busca estabilidad internacional.

trump irán La visita ocurre mientras la economía mundial enfrenta incertidumbre por el impacto del conflicto en Medio Oriente.

“Tenemos muchas cosas que discutir. No diría que Irán sea una de ellas, para ser sincero, porque tenemos a Irán muy bajo control”, sostuvo el presidente estadounidense ante los periodistas.

Aunque Trump minimizó el tema, la presencia reciente en Beijing del canciller iraní, Abbas Araghchi, dejó en evidencia el peso diplomático de China en Medio Oriente y su influencia creciente en el conflicto regional.

Taiwán y la inteligencia artificial aparecen como ejes sensibles

La situación de Taiwán también ocupará un lugar importante durante las conversaciones entre ambos líderes. China rechaza los planes de Washington de vender armamento a la isla, territorio que Beijing considera parte de su soberanía.

Trump confirmó que hablará con Xi sobre el paquete militar de u$s11.000 millones aprobado por Estados Unidos para Taiwán, una medida que volvió a tensionar el vínculo bilateral.

trump xi jinping La relación entre ambas potencias vuelve al centro de la escena en medio de tensiones comerciales y estratégicas.

En paralelo, Taiwán se volvió un actor estratégico en la carrera tecnológica global debido a su liderazgo en la fabricación de chips, indispensables para el desarrollo de la inteligencia artificial. De hecho, Estados Unidos ya importó este año más productos taiwaneses que chinos.

El mandatario republicano busca reforzar la producción de semiconductores en territorio estadounidense mediante programas heredados de la gestión Biden y nuevos acuerdos industriales impulsados desde la Casa Blanca.