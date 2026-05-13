El Gobierno nombró a las nuevas autoridades del Instituto Nacional de la Música

Las designaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial. El nombramiento comenzó a regir desde el 19 de abril.

El Gobierno oficializó este miércoles la designación de Bernabé Cantlon como nuevo presidente del Directorio del Instituto Nacional de la Música (INAMU) , mientras que Dora Elena Bogarín ocupará la vicepresidencia del organismo. Las designaciones quedaron establecidas mediante el Decreto 342/2026 , publicado en el Boletín Oficial.

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Según detalló el texto oficial, el nombramiento de Cantlon comenzó a regir desde el 19 de abril de 2026.

“Desígnase, a partir del 19 de abril de 2026, al señor Bernabé Cantlon como Presidente del Directorio del Instituto Nacional de la Música ( INAMU ), con rango y jerarquía de Subsecretario, por un período de ley”, indicó el decreto.

De esta manera, el nuevo titular del organismo quedó al frente de la entidad encargada de impulsar políticas públicas vinculadas al desarrollo de la actividad musical en el país.

La normativa también confirmó la designación de Dora Elena Bogarín como vicepresidenta del Directorio del INAMU.

En ese punto, el decreto señaló que la funcionaria percibirá “una remuneración equivalente al Nivel A - Grado 0 – Función Ejecutiva Nivel I del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)”.

Ambos nombramientos comenzaron a regir desde la misma fecha.

Qué funciones tiene el INAMU

El Instituto Nacional de la Música fue creado como un ente público no estatal dentro del ámbito de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.

Entre sus principales objetivos figuran el fomento, apoyo, preservación y difusión de la actividad musical argentina, además de la promoción de artistas y proyectos vinculados a la música nacional.