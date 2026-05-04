De hacerse famosa en American Pie a ganar 1 millón de dólares en una semana vendiendo contenido para adultos

Consiguió muchas más ganancias en una reconocida plataforma que participando en éxitos del cine.

Pese a su papel como Nadia en American Pie, consiguió ganar más dinero en una reconocida plataforma para adultos.

El cine es la puerta a conseguir millones de dólares para muchos artistas, en especial para aquellos que consiguen darle vida a personajes icónicos que perduran con el correr de los años. Shannon Elizabeth fue parte de una de las sagas más exitosas del cine para jóvenes y adultos con su rol en American Pie.

Pero lejos de ser esa su única profesión, incursionó en otros sectores. Más allá de sus papeles en la industria del entretenimiento, también optó por plataformas modernas, apuntadas al contenido para adultos, que terminó de ser su fuente de ingresos más importante tras una larga carrera en las pantallas grandes y chicas.

Shannon Elizabeth creció en Waco, Texas, y antes de llegar al cine trabajó como modelo para Ford y Elite Models. Durante su juventud también jugó al tenis y llegó a pensar en una carrera profesional en ese deporte, aunque después empezó a buscar oportunidades como actriz.

Sus primeros trabajos en pantalla llegaron durante la segunda mitad de los años 90. Apareció en películas como Jack Frost, Blast, Blade Squad y Dying to Live , antes de conseguir el papel que la hizo conocida en Hollywood.

El salto llegó en 1999 con American Pie, donde interpretó a Nadia , una estudiante de intercambio. La película fue un éxito de taquilla y la llevó a recibir nuevos papeles en comedias, películas de terror y producciones de televisión.

En los años siguientes participó en Scary Movie, Tomcats, American Pie 2, Jay and Silent Bob Strike Back, Thirteen Ghosts y Love Actually. También trabajó enThat '70s Show, Cuts, Dancing with the Stars y Celebrity Big Brother, donde volvió a aparecer en televisión varios años después de sus primeras películas.

Su carrera también incluyó trabajos en videojuegos y regresos a personajes anteriores. Prestó su imagen y su voz para James Bond 007: Everything or Nothing, donde interpretó a Serena St. Germaine, y en 2019 volvió a interpretar a Justice en Jay and Silent Bob Reboot.

Su etapa como jugadora de póker

También tuvo un recorrido dentro del póker y llegó a definir esa actividad como su segunda profesión. Durante varios años viajó con frecuencia a Las Vegas para jugar partidas y torneos, en paralelo a sus trabajos como actriz.

En 2005 participó en el Evento Principal de las Series Mundiales de Póker. Para esa competencia contó con la guía de Daniel Negreanu, uno de los jugadores más conocidos del circuito, y empezó a aparecer con más frecuencia en eventos ligados al juego.

En enero de 2006 ganó un torneo especial por la apertura de una sala de póker en el Caesars Palace. En esa competencia superó a 83 participantes, entre celebridades y jugadores profesionales, y recibió un premio de 55 mil dólares.

En 2007 llegó a las semifinales del Campeonato Nacional de Póker Heads-Up de la NBC. En ese torneo avanzó varias rondas y quedó eliminada frente a Paul Wasicka, uno de los jugadores que venía de lograr un resultado importante en las Series Mundiales.

Entre 2006 y 2010 consiguió 12 premios en torneos. En 2008 también participó en Deal, una película centrada en el póker, donde compartió elenco con Burt Reynolds, algo llamativo ya que combinó su profesión con su pasión fuera de las cámaras.

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Un millón de dólares en 7 días vendiendo contenido para adultos

Shannon Elizabeth abrió una cuenta en OnlyFans y generó más de 1.2 millones de dólares durante su primera semana. La cifra fue superior a lo que ella dijo haber ganado con American Pie, Scary Movie y Love Actually juntas.

El contenido de la actriz no incluía desnudez integral. La cuenta estuvo enfocada en publicaciones personales, material pago y contacto con sus seguidores, con una parte importante de los ingresos vinculada a los mensajes privados.

Durante esos primeros siete días también recibió dinero por suscripciones y propinas dentro de la plataforma. La combinación de esos pagos llevó la recaudación por encima del millón de dólares en una semana.

Elizabeth tenía 52 años cuando se sumó a OnlyFans. Casi al mismo tiempo, inició su divorcio de Simon Borchert, con quien se había casado en 2021, y habló públicamente de un momento personal marcado por cambios en su vida.

El patrimonio actual de Shannon Elizabeth

El patrimonio actual de Shannon Elizabeth está estimado en 2.5 millones de dólares según distintos medios especializados en el tema. Ese monto reúne sus trabajos como actriz, sus apariciones en televisión, su paso por el póker, sus bienes raíces y sus ingresos recientes por contenido para adultos.

También tuvo operaciones inmobiliarias en Los Ángeles. En 2001 compró una casa en Los Feliz por 1.4 millones de dólares, años después la puso en venta por 3 millones y finalmente la vendió en 2014 por 2.8 millones.

Fuera del cine, fundó Animal Avengers, una organización que más tarde pasó a llamarse Fundación Shannon Elizabeth. En 2017 se mudó a Sudáfrica para enfocarse en proyectos de conservación de vida silvestre y protección de animales.