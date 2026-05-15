Shakira donará todo lo recaudado por la canción del Mundial 2026 "Dai Dai"

La artista colombiana confirmó que los ingresos del tema oficial tendrán un destino benéfico ligado a la infancia y la educación.

Shakira participará nuevamente del Mundial con su nueva canción Dai Dai . En la presentación, la cantante anunció que donará todo lo recaudado por la canción vinculada al Mundial 2026 , a una causa social relacionada con niños y jóvenes en situación vulnerable.

La noticia apareció pocas horas después del lanzamiento oficial del tema, que rápidamente empezó a circular en redes sociales, plataformas digitales y programas deportivos de distintos países.

Como suele pasar cada vez que Shakira se vincula a un Mundial, el estreno despertó comentarios cruzados: entusiasmo entre fanáticos, comparaciones inevitables con sus hits anteriores y mucha expectativa por el impacto global de la canción.

Con los años, la artista colombiana construyó una relación muy particular con el fútbol. Desde “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 hasta “La La La” en Brasil 2014, sus canciones quedaron asociadas a celebraciones, goles y momentos icónicos de los torneos internacionales. Ahora, “Dai Dai” busca continuar esa tradición, aunque con un perfil un poco distinto y atravesado por un costado solidario mucho más marcado.

Dai Dai, la canción de Shakira para el Mundial 2026

“Dai Dai” fue presentada oficialmente como una de las canciones vinculadas a la Copa del Mundo 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. El tema mezcla ritmos pop, sonidos latinos y bases electrónicas, en una fórmula bastante alineada con el estilo global que Shakira viene trabajando desde hace años.

El lanzamiento vino acompañado de un videoclip cargado de referencias futboleras, coreografías multitudinarias y escenas con estética de estadio. En redes sociales, muchos usuarios destacaron la energía del estribillo y el tono festivo de la canción, algo que históricamente funcionó muy bien en eventos deportivos internacionales.

Embed - Shakira, Burna Boy - Dai Dai (Audio)

A pocas semanas del inicio del Mundial, el tema ya empezó a instalarse como una de las piezas musicales fuertes alrededor del torneo. En plataformas digitales tuvo millones de reproducciones en pocas horas y se convirtió rápidamente en tendencia en varios países latinoamericanos.

La propia Shakira habló del significado emocional que tienen para ella las canciones mundialistas. “La música y el fútbol tienen la capacidad de unir culturas”, expresó durante la presentación del tema. También remarcó que quería que “Dai Dai” transmitiera alegría, encuentro y una sensación colectiva de celebración.

¿A qué causa donará Shakira lo recaudado por Dai Dai?

La cantante confirmó que todo el dinero generado por “Dai Dai” será destinado a proyectos educativos y sociales impulsados por su fundación Pies Descalzos, organización creada en 1997 y enfocada principalmente en la infancia vulnerable en Colombia.

Según explicó, los fondos estarán orientados a programas de acceso educativo, alimentación escolar y acompañamiento para chicos de sectores con dificultades económicas. La artista viene trabajando hace años en iniciativas vinculadas a educación pública y construcción de escuelas en distintas regiones colombianas.

El anuncio fue celebrado en redes sociales y también por distintas organizaciones solidarias. Muchos seguidores remarcaron que, en un contexto donde los lanzamientos musicales ligados a grandes eventos suelen mover cifras millonarias, la decisión de donar el total de los ingresos tiene un peso simbólico fuerte.

Mundial 2026 Gentileza - Getty Images

Todas las participaciones de Shakira en los Mundiales

La relación entre Shakira y los Mundiales arrancó oficialmente en 2006, cuando interpretó “Hips Don’t Lie” en actividades vinculadas a la Copa del Mundo de Alemania. Aunque esa canción no era un himno oficial, terminó sonando muchísimo durante el torneo.

El gran salto llegó en 2010 con “Waka Waka (This Time for Africa)”, probablemente una de las canciones mundialistas más exitosas de la historia reciente. El tema se convirtió en un fenómeno global y todavía hoy sigue asociado automáticamente al Mundial de Sudáfrica.

Embed - Waka Waka (Esto es Africa) (Cancion Oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sudafrica 2010)

Cuatro años después, en Brasil 2014, lanzó “La La La (Brazil 2014)”, otro hit ligado al fútbol que además coincidió con la época en que mantenía una relación con Gerard Piqué, campeón mundial con España en 2010.

Con “Dai Dai”, Shakira suma una nueva participación musical vinculada a la Copa del Mundo y refuerza una conexión que ya parece casi una tradición. Para muchos fanáticos del fútbol y del pop latino, escuchar su voz antes de un Mundial ya se volvió parte del clima previo al torneo.