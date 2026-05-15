El director de la CIA viajó a Cuba en medio de una fuerte escalada del conflicto con Donald Trump

John Ratcliffe viajó para enviar un mensaje directo del presidente estadounidense. Le exigen "cambios fundamentales" a la isla.

El director de la CIA, John Ratcliffe , visitó esta semana La Habana para mantener reuniones con altos funcionarios cubanos en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y el gobierno de la isla.

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Durante el encuentro, Ratcliffe transmitió un mensaje directo del presidente estadounidense Donald Trump , quien condicionó cualquier avance económico o de seguridad bilateral a que Cuba implemente “cambios fundamentales” .

Así lo confirmó un funcionario de la CIA, quien explicó que Washington solo avanzará hacia una cooperación más profunda si el régimen cubano modifica aspectos centrales de su sistema político y económico.

El viaje de Ratcliffe representó apenas la segunda visita de un director de la CIA a Cuba desde la revolución encabezada por Fidel Castro en 1959.

El contacto reflejó un momento poco habitual de diálogo directo entre ambos gobiernos después de décadas marcadas por enfrentamientos diplomáticos, sanciones y tensiones políticas. Sin embargo, el acercamiento ocurrió en medio de una situación extremadamente delicada para la isla.

john ratcliffe La de John Ratcliffe fue la segunda visita de un director de la CIA a Cuba en más de 60 años. Axios

Cuba atraviesa una crisis energética crítica

La visita coincidió con una profundización de la crisis económica y energética cubana. En los últimos meses, la administración Trump incrementó la presión sobre La Habana mediante medidas que, según distintas fuentes, generaron un bloqueo de hecho sobre el suministro de combustible hacia la isla.

Washington amenazó con imponer aranceles a países que exporten combustible a Cuba, una decisión que agravó los problemas energéticos y provocó apagones prolongados en distintas regiones del país.

El miércoles por la noche se registraron protestas en varios sectores de La Habana mientras amplias zonas permanecían sin electricidad durante más de 24 horas.

El ministro cubano de Energía y Minas reconoció públicamente que el país se quedó sin diésel ni fueloil y advirtió que la red eléctrica ingresó en una situación “crítica”.

Qué discutieron la CIA y el gobierno de Cuba

Según el funcionario estadounidense citado por Reuters, Ratcliffe se reunió con Raulito Rodríguez Castro, el ministro del Interior Lázaro Álvarez Casas y otros responsables de inteligencia del régimen cubano.

Durante las conversaciones se abordaron temas vinculados a cooperación en inteligencia, estabilidad económica y seguridad regional.

El funcionario estadounidense sostuvo además que Cuba “ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios del hemisferio occidental”, aunque evitó precisar a qué actores hacía referencia.

Ratcliffe también intentó abrir conversaciones más profundas sobre las medidas que Estados Unidos espera que adopte La Habana para construir una relación más estable con Washington.

El gobierno cubano confirmó oficialmente la visita del director de la CIA mediante un comunicado difundido tras la partida de un avión oficial estadounidense desde el aeropuerto internacional de La Habana.

CIA La CIA y Cuba conversaron de cooperaciones en inteligencia. Twitter.

En el texto, las autoridades de la isla señalaron que ambas partes manifestaron interés en fortalecer la cooperación bilateral entre organismos de seguridad y cumplimiento de la ley.

“Ambas partes... subrayaron su interés en desarrollar la cooperación bilateral entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley en aras de la seguridad de ambos países, así como de la seguridad regional e internacional”, indicó el comunicado.

Asimismo, representantes cubanos insistieron en que la isla no representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Donald Trump endureció la presión sobre Cuba

Aunque el funcionario de la CIA no precisó cuáles son los “cambios fundamentales” exigidos por Trump, históricamente Washington reclamó a Cuba reformas económicas, apertura política y elecciones “libres y justas”.

Durante décadas, Estados Unidos también exigió compensaciones por propiedades expropiadas tras la revolución cubana. En paralelo, Trump incrementó el tono de sus advertencias contra el régimen.

“Cuba será la siguiente”, afirmó recientemente el mandatario estadounidense al referirse al nuevo escenario regional tras los cambios políticos ocurridos en Venezuela.

La referencia a Venezuela y el caso Maduro

El funcionario estadounidense comparó la situación cubana con el escenario venezolano, donde la relación entre Washington y Caracas atravesó un cambio luego de la operación militar estadounidense realizada en enero.

Según la versión oficial norteamericana, esa ofensiva provocó la caída del gobierno de Nicolás Maduro, posteriormente trasladado a Estados Unidos para enfrentar acusaciones por narcotráfico. Maduro rechazó los cargos y se declaró inocente.

Reuters también informó previamente que Ratcliffe mantuvo conversaciones con la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez para discutir mecanismos de cooperación con la administración Trump.

EEUU planea presentar cargos contra Raúl Castro

En paralelo a la visita de Ratcliffe, un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que Washington planea presentar cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años.

Raúl Castro.jpg EEUU piensa en ejecutar cargos contra Raúl Castro. Archivo

La posible acusación todavía debe ser aprobada por un gran jurado y hasta el momento no se precisó cuándo podría concretarse formalmente.

Según trascendió, el expediente estaría relacionado con el derribo de avionetas pertenecientes al grupo humanitario Hermanos al Rescate ocurrido en 1996.

La cadena CBS informó que la investigación se centra en la responsabilidad de altos funcionarios cubanos en aquel episodio, donde murieron integrantes de la organización.

La causa es supervisada actualmente por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, que analiza posibles cargos penales contra miembros del gobierno cubano.