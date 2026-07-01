Electrodomésticos: cae la venta en unidades, pese al crecimiento de tres segmentos clave

Según NielsenIQ, el mercado de electrodomésticos acumula una baja del 3% en volumen hasta mayo, aunque algunas categorías muestran un fuerte crecimiento como televisores y pequeños electros.

“El mercado está muy parado desde antes, y lo de las tasas no ayuda”, admite una fuente del sector.

El mercado argentino de electrodomésticos continúa mostrando una recuperación desigual. Si bien entre enero y mayo de 2026 las ventas medidas en unidades retrocedieron un 3% interanual , algunas categorías lograron crecer con fuerza y amortiguar la caída general, impulsadas por eventos comerciales y cambios en las preferencias de los consumidores.

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Así surge del último informe presentado por NielsenIQ en el marco de Electronics Home 2026, que también muestra una mejora gradual en la dinámica mensual: durante mayo, la contracción fue del 2% , una desaceleración respecto de los meses anteriores, favorecida por el Hot Sale y las compras anticipadas vinculadas al Mundial.

El desempeño fue dispar según el segmento. Mientras Telecomunicaciones y Climatización registraron las mayores caídas, la línea blanca (MDA) y los pequeños electrodomésticos (SDA) lograron crecer un 7% en unidades.

Por su parte, la electrónica de consumo (línea marrón) aumentó un 3% en volumen, aunque mostró un crecimiento mucho más significativo en facturación. Según el relevamiento, esto respondió al mayor peso de productos de mayor valor, especialmente televisores de más de 55 pulgadas, cuya demanda se aceleró en la previa del Mundial.

En tanto, el segmento de informática (IT) también cerró el período en terreno positivo, aunque con una mejora más moderada del 1% .

El desempeño fue dispar según el segmento. FreePik.es

Smartphones lideran las ventas, pero retroceden

El informe también revela una fuerte concentración del mercado. Las diez categorías más vendidas representan el 51,6% del total de unidades comercializadas.

Los smartphones continúan liderando el ranking, con una participación del 13%, aunque registraron una caída del 27% en volumen. En segundo lugar se ubicaron los televisores, que representan el 7% del mercado y crecieron 27% interanual. El tercer puesto correspondió a los headsets, también con el 7% de participación, aunque con una baja del 16%.

En términos de facturación, la concentración es aún mayor: las diez principales categorías explican el 75,8% del valor total del mercado. Los smartphones concentran el 20% de la facturación, seguidos por los televisores, con el 15%. Completan el ranking heladeras, lavarropas, aires acondicionados, notebooks, cocinas, ventiladores, consolas y equipos para agua caliente.

El canal online sigue ganando participación

Otro de los datos destacados es el avance sostenido del comercio electrónico. Entre enero y mayo, el canal online pasó de representar el 55% de las ventas en unidades durante 2025 al 58% en 2026.

Durante mayo, impulsado por el Hot Sale, esa participación alcanzó el 61%, consolidando al comercio electrónico como el principal canal de venta para electrodomésticos y productos tecnológicos.

"Los datos muestran un mercado que todavía enfrenta desafíos en términos de volumen, aunque categorías como TV logran aprovechar el contexto y crecer un 27%. La fortaleza de ciertas categorías y el avance del canal online son claves para entender la dinámica actual del sector", señaló Milagros Bin, Líder de Customer Success Retail Vertical de NielsenIQ Argentina.