Las ventas de electrodomésticos crecieron 23% en 2025: qué pasó con los precios

El sector cerró el año con un crecimiento interanual del 23%, liderado por línea blanca y pequeños electrodomésticos. La apertura comercial amplió la oferta y abarató los precios, aunque dejó desafíos para la producción y los márgenes de las empresas locales.

Línea blanca traccionó al sector.

El mercado de electrodomésticos cerró 2025 con una expansión del 23% interanual en las ventas, consolidándose como uno de los segmentos más dinámicos dentro de los bienes durables. El desempeño se dio en un contexto marcado por la apertura de importaciones, una mayor disponibilidad de productos y una baja sostenida de precios.

Según un informe de NielsenIQ, las categorías de línea blanca y pequeños electrodomésticos fueron las principales impulsoras del crecimiento, con un aumento del 36% anual, muy por encima del promedio del sector. Este resultado posicionó a los electrodomésticos entre los grandes ganadores del año, en línea con otros mercados de bienes durables como autos y motos, y en contraste con la evolución más moderada del consumo masivo.

Desde el lado de la oferta, 2025 fue un año récord para las importaciones del sector, favorecidas por la desregulación del comercio exterior. Esto permitió ampliar significativamente el surtido y el volumen disponible, especialmente en categorías que habían estado limitadas por restricciones a las importaciones en años previos.

NielsenIQ destacó que el incremento de la oferta derivó en episodios de deflación de precios durante varios meses, llevando a valores históricamente bajos y a una caída del precio relativo de los electrodomésticos frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC). En términos interanuales, entre noviembre de 2025 y noviembre de 2024, las heladeras registraron una baja del 39,5% en dólares y los lavarropas del 45%. En pesos, las caídas también fueron significativas: 10% y 18%, respectivamente.

Despidos y caída de la producción de electrodomésticos El fuerte ingreso de productos importados, impulsado por menores precios internacionales y aranceles reducidos, tuvo impacto en la producción local. Varias compañías ajustaron sus plantillas y redujeron volúmenes de fabricación. Un caso emblemático fue el de Whirlpool, que decidió cerrar su planta de lavarropas en Pilar y mantener únicamente su operación comercial en el país.

Por el lado de la demanda, el principal motor fue el menor precio relativo de los electrodomésticos, acompañado por un mayor acceso al crédito para las familias, orientado especialmente a la compra de bienes durables. Este impulso se mantuvo incluso durante los meses de mayor volatilidad financiera asociados a las elecciones legislativas, lo que reflejó la solidez de la recuperación del sector. También incidió la mejora del salario real del sector privado registrado, particularmente en el primer semestre del año, que fortaleció la capacidad de consumo en un escenario de precios más accesibles y financiamiento más activo. Eduardo Echevarría, Market CS Manager de NielsenIQ, señaló que “el cierre de 2025 confirma que el mercado de electrodomésticos fue uno de los grandes protagonistas del año. La combinación de mayor oferta, precios más bajos en términos relativos y un sistema financiero más activo en crédito al consumo generó un escenario muy favorable para la recuperación del sector”. No obstante, hacia el cierre del año comenzaron a aparecer señales de cautela. Muchas empresas del rubro terminaron 2025 con márgenes ajustados o incluso negativos, afectados por la fuerte baja de precios, y con preocupación sobre la sostenibilidad del negocio de cara a 2026.