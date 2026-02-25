¿Cómo se encuentra el plazo fijo? Así operan los bancos hoy, miércoles 25 de febrero + Seguir en









Cotizaciones de rendimiento y cómo impactan las expectativas de inflación en ahorristas argentinos.

El plazo fijo tuvo un leve movimiento en sus tasas. Depositphotos

El plazo fijo vuelve a ubicarse en el radar de quienes buscan preservar capital en un escenario financiero que todavía muestra volatilidad. Con la inflación en proceso de desaceleración y un mercado cambiario más calmo que meses atrás, la tasa que ofrecen las entidades financieras se convirtió en una referencia cotidiana para pequeños y medianos ahorristas.

Según los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las colocaciones a 30 días continúan bajo el esquema de tasa libre, es decir, cada entidad define el rendimiento que paga por depósitos en pesos. Esto abrió una brecha entre bancos tradicionales y digitales, donde la competencia por captar fondos se traduce en diferencias de varios puntos porcentuales.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito Tasas del plazo fijo hoy, 25 de febrero 2026 A mitad de semana, las Tasas Nominales Anuales (TNA) para colocaciones a 30 días muestran un rango amplio. Las entidades más grandes del sistema financiero se mueven en valores que rondan niveles moderados, mientras que bancos más chicos o plataformas digitales empujan algunos puntos extra para tentar nuevos depósitos.

También influye la modalidad de constitución. El sistema online permite abrir un depósito sin ser cliente del banco, mecanismo habilitado por normativa del BCRA. Esta opción amplió la competencia, ya que cualquier persona puede buscar la tasa más alta disponible y transferir fondos desde su cuenta habitual. Es un trámite sencillo y 100% digital, algo que en la práctica cambió las reglas del juego.

plazo fijo inversiones Depositphotos Este miércoles 25 de febrero, estos son los porcentajes que ofrecen los principales bancos del país, según los datos del BCRA:

Banco de la Nación Argentina : 25%

: 25% Banco Santander : 23%

: 23% Banco Galicia : 23%

: 23% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% BBVA : 24%

: 24% Banco Macro : 28%

: 28% Banco Credicoop : 24%

: 24% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Ciudad: 23%

