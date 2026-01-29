Salarios de empleadas domésticas: cuánto van a cobrar en febrero 2026 + Seguir en









El primer mes del año no reflejó nuevas actualizaciones paritarias. Así, el sector cobrará en febrero los valores básicos ya vigentes desde la última actualización oficial.

Sin aumentos, conocé cómo es la escala salarial de empleadas domésticas por enero 2026. Imagen: Pixabay

Las empleadas de casas particulares ya pueden calcular de cuánto será el salario a percibir en febrero de 2026. Durante el primer mes del año, no se definieron nuevas actualizaciones paritarias para la actividad. Como consecuencia, continúan en aplicación los valores fijados en la última resolución oficial, diferenciados por categoría laboral y por modalidad de contratación, con o sin retiro.

Cómo quedan los salarios por enero 2026 Un punto relevante del esquema actual es que las sumas no remunerativas abonadas en noviembre y diciembre pasaron a integrarse de manera definitiva al salario básico a partir de enero. Esa incorporación impactó tanto en el valor hora como en los sueldos mensuales, que quedaron consolidados en niveles más altos respecto del cierre de 2025.

empleadas domésticas limpieza El primer mes del año llegó sin aumentos para el sector. Depositphotos Más allá del haber básico, el régimen contempla adicionales de carácter obligatorio. Entre ellos se encuentra el plus por antigüedad, que equivale al 1% del salario mensual por cada año trabajado. A su vez, en determinadas jurisdicciones y bajo condiciones específicas, corresponde el adicional por zona desfavorable, que incrementa el ingreso de las trabajadoras en provincias alcanzadas por ese beneficio.

Cómo quedó la escala salarial por categoría por enero 2026 Primera categoría – Supervisores/as

Con retiro

$3.895,56 por hora

$485.961,09 mensuales Sin retiro $4.254,05 por hora

$539.711,97 mensuales Segunda categoría – Tareas específicas Con retiro $3.696,15 por hora

$452.478,51 mensuales Sin retiro $4.039,45 por hora

$502.101,03 mensuales Tercera categoría – Caseros $3.494,25 por hora

$441.806,54 mensuales Cuarta categoría – Asistencia y cuidado de personas Con retiro $3.494,25 por hora

$441.806,54 mensuales Sin retiro $3.894,43 por hora

$490.745,56 mensuales Quinta categoría – Tareas generales Con retiro $3.250,10 por hora

$398.722,14 mensuales Sin retiro $3.494,25 por hora

$441.806,54 mensuales