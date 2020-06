Daniel Pelegrina: "La decisión sienta un precedente que realmente alarma"

Daniel Pelegrina: No le encontramos una racionalidad económica a la injerencia que pueda tener sobre el sector. Si se sustenta en dos palabras que se mencionaron, como soberanía alimentaria, claramente no tiene que ver con eso, porque la compañía no produce alimentos para los argentinos. Produce aceite y harina de soja, biocombustible, que se exporta en un 90%. Por otra parte, si es para tener una empresa testigo en el sector, tampoco se entiende, porque el mercado de cereales está vinculado al mundo. Hay precios de referencia.