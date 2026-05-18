La canasta de crianza saltó 3,5% en abril: ¿cuánto se necesita para mantener un hijo? + Agregar ámbito en









La canasta de crianza subió hasta 3,5% durante el mes pasado y se ubicó por encima de la inflación que fue del 2,6%.

La canasta de crianza subió por encima de la inflación en abril.

La canasta de crianza para menores subió con fuerza durante abril y se ubicó por encima de la inflación registrada durante el mes, la cual fue del 2,6%. El grupo etario que más subió fue el de los adolescentes con un avance del 9,7% el mes pasado y un acumulado de 11,28% para el primer trimestre.

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Entre marzo y abril, la canasta de crianza para recién nacidos y bebés trepó 3,5% al pasar de $494.367,32 a $511.763,05 (+3,5%). En la franja etaria integrada por niños de 1 a 3 años el avance mensual también fue del 3,5%, luego de escalar de $589.099,48 a $609.573,66.

Entre las infancias de 4 a 5 años la suba fue del 3,2%, tras un trepar desde los $504.267,21 a los $520.412,69. A su vez, entre los niños de mayor edad (de 6 a 12 años) el incremento también fue del 3,2%, al pasar de $633.857,46 a los $654.221,39.

Inflación: baja tras 10 meses consecutivos de alzas La inflación de abril marcó su primera desaceleración en diez meses y se ubicó en el 2,6%, en línea con lo esperado por el mercado, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La mayor suba del mes la registró Transporte, que se aceleró al 4,4%, producto del aumento en combustibles. Cabe destacar que los precios de la nafta estuvieron congelados por decisión de YPF.

En el primer cuatrimestre del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 12,3% y ya se consumió el total de la meta del Gobierno incluida en el Presupuesto 2026 (10,1%). A nivel interanual, bajó al 32,4% y marcó su segundo recorte al hilo.