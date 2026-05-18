Plazo fijo: cuánto hay que invertir para generar $20.000 en 30 días

Las tasas siguen bajas y cada vez se necesita más capital para alcanzar ganancias moderadas con un depósito a 30 días.

El plazo fijo continúa atravesando uno de sus momentos más débiles en términos de rentabilidad. Con tasas nominales anuales que se mantienen muy por debajo de la inflación acumulada de los últimos meses, quienes buscan obtener una ganancia moderada necesitan inmovilizar sumas cada vez más altas para conseguir rendimientos relativamente bajos.

Aun así, la herramienta mantiene un perfil elegido por ahorristas que priorizan previsibilidad y bajo riesgo, antes que rentabilidad alta.

Actualmente, el Banco Nación ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) de 17% para depósitos constituidos en sucursal y de 17,5% para operaciones realizadas de forma electrónica. Con esos valores, una inversión de $1.500.000 a 30 días logra superar la barrera de los $20.000 de ganancia . La diferencia entre operar presencialmente o mediante home banking comienza a tomar relevancia, ya que el canal electrónico entrega un rendimiento levemente superior.

Operar mediante home banking genera aproximadamente $600 adicionales respecto a la modalidad presencial. El cálculo surge de la tasa nominal anual dividida proporcionalmente sobre un período de 30 días . Mientras más alta sea la TNA, mayor será el interés obtenido al finalizar el plazo.

El problema central continúa siendo el mismo: el rendimiento mensual sigue siendo bajo frente al capital necesario para alcanzarlo. Durante otros períodos económicos, los plazos fijos llegaron a ofrecer tasas superiores al 100% anual. Hoy, en cambio, las entidades financieras redujeron considerablemente los porcentajes tras los cambios monetarios impulsados por el Gobierno y el Banco Central. El resultado es una herramienta que perdió atractivo para muchos ahorristas.

Aunque el plazo fijo continúa siendo una de las inversiones más simples y conservadoras del mercado argentino, el rendimiento mensual muchas veces no logra compensar completamente el avance de los precios. Por eso, muchas personas comenzaron a comparar esta alternativa con:

fondos comunes de inversión

billeteras virtuales remuneradas

bonos

dólar MEP

cuentas remuneradas

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

Conocimientos fundamentales antes de elegir esta herramienta

Antes de constituir un plazo fijo es importante entender cómo funciona esta inversión y cuáles son sus limitaciones.

La primera cuestión clave es que el dinero queda inmovilizado durante el período pactado. En un plazo fijo tradicional a 30 días, el capital no puede retirarse anticipadamente salvo en productos precancelables específicos. Eso obliga al ahorrista a evaluar si realmente puede prescindir de esos fondos durante un mes completo.

Otro aspecto fundamental es comprender la diferencia entre TNA, TEA, y rendimiento efectivo mensual. La TNA representa la tasa nominal anual informada por los bancos, pero la ganancia real del plazo fijo depende del tiempo de permanencia y de la renovación del capital e intereses.

El canal utilizado también influye. En la mayoría de los bancos argentinos, los plazos fijos electrónicos pagan más que los realizados por sucursal. Esto ocurre porque las entidades buscan incentivar el uso digital y reducir costos operativos.

Otro factor central es la inflación. Si el aumento de precios mensual supera el rendimiento del plazo fijo, el ahorrista pierde capacidad de compra aunque vea crecer su capital. Ese es justamente uno de los debates más frecuentes actualmente en Argentina: si conviene priorizar seguridad o buscar instrumentos con mejores retornos potenciales. Pese a eso, el plazo fijo continúa siendo una herramienta ampliamente utilizada porque:

no requiere conocimientos financieros avanzados

tiene riesgo relativamente bajo

permite conocer de antemano la ganancia

está respaldado por entidades bancarias reguladas

Además, muchas personas lo utilizan simplemente como una forma de ordenar ahorros de corto plazo y evitar gastos impulsivos.