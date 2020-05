Empresarios y banqueros piden al Gobierno no entrar en default

La entidad que preside Jaime Campos habla de la “prioridad de mantener vivo el aparato productivo del nuestro país” evitando “el rompimiento de la cadena de pagos interna, así como la cesación de pagos externa o default”. Según los ejecutivos, “mantenerse dentro del sistema financiero mundial, mantendrá el acceso al crédito internacional y mejorará las perspectivas económicas, generará más empleo privado y favorecerá la realización de inversiones productivas”. El mensaje de los empresarios más importantes del país es el más directo y claro hacia el oficialismo, en contra de la posibilidad de no llegar a un acuerdo con los acreedores privados. Va además un paso más allá de los apoyos a la negociación con los bonistas con deuda emitida bajo legislación extranjera que había recibido el Gobierno de parte de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Unión Industrial Argentina (UIA) y un grupo de empresarios que de manera individual habían firmado una solicitada apoyando las negociaciones. En todos estos comunicados, si bien no se mencionaba explícitamente el aval a la oferta y la crítica a los tenedores de deuda que la rechazan, no se habló concretamente de evitar el default. Ante esto, AEA decidió ser más explícita. La Asociación viene manteniendo un muy buen diálogo directo con Alberto Fernández, donde no sólo no se le reprocharon políticas activas del Gobierno, sino que se celebraron varias decisiones del oficialismo. Incluso se ponderó la necesidad de reestructurar la deuda. Fue en el almuerzo en honor al presidente que la entidad dio el 18 de diciembre pasado en el Hotel Four Seasons, donde el Jefe de Estado compartió la mesa principal con Jaime Campos; Federico Braun, de La Anónima; Sebastián Bagó, de Laboratorios Bagó; el constructor José Cartellone; el supermercadista Alfredo Coto; Carlos Miguens, del Grupo Miguens; Luis Pagani, de Arcor; Cristiano Rattazzi, de FIAT; y el CEO de Techint, Paolo Rocca. En ese evento participaron también Carlos Blaquier, de Ledesma; Martín Brandi, de Petroquímica Comodoro Rivadavia; Alejandro Bulgheroni, de Pan American Energy; Eduardo Constantini, de Consultatio; Eduardo Elsztain, de IRSA; Alberto Grimoldi; Martín Migoya, de Globant; Alec Oxenford, de OLX; la directora del área de Educación de AEA, Cecilia Pasman; y Luis Pérez Companc.