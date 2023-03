Empresas vs. freelancers: pedirán dar de baja el monotributo tech

La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley del monotributo tech , que le permitirá a trabajadores independientes exportar servicios por hasta u$s 2.500 por mes , y recibir los dólares en su cuenta bancaria, sin tener que liquidarlos al tipo de cambio oficial de $200. En contra de la iniciativa, empresas de la economía del conocimiento pedirán al Senado que no avance con la votación de la ley.

Luis Galeazzi , director ejecutivo de Argencon, la cámara que nuclea a las grandes compañías de economía del conocimiento, como Mercado Libre y Globant , explicó los motivos por los cuales están en contra: “Genera un problema de competitividad salarial. Con el monotributo, un profesional va a poder cobrar u$s 2.500 por mes al dólar libre de $400, cuando las empresas no pueden pagar esos salarios, porque exportan al dólar oficial de $200. El profesional va a tener un estímulo para fugarse”.

Luego de la media sanción del monotributo tech en la Cámara Baja , el diputado Itai Hagman apuntó contra el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín: “A pesar del boicot de Galperín y Juntos por el Cambio, logramos media sanción, para acompañar a pequeños contribuyentes tecnológicos. ¿Por qué se oponían? Porque van a tener que blanquear o pagar mejor a los pibes”, escribió en su twitter. Fuentes legislativas del Frente de Todos aseguraron que hubo “llamados directos” de importantes empresarios del sector a diputados de JxC para que no aprobaran el proyecto. Pese a que había consenso en las reuniones de comisión, JxC votó en contra o se abstuvo.

Por su parte, el empresario pyme Gustavo Guaragna, CEO de Snoop Consulting, aseguró que la ley podría implicar que “entre 15.000 y 20.000 personas pasen del empleo formal al informal”. Además, explicó que quienes consiguen trabajos para el exterior no son los perfiles juniors recién recibidos de algún curso de programación, sino “la punta de la pirámide”, perfiles seniors difíciles de encontrar, con amplia trayectoria, del sector del software.

Ante la consulta de si las empresas podrían elevar los salarios para evitar la “fuga de cerebros virtual”, Guaragna explicó: “2500 dólares al paralelo es casi $1 millón que le queda en la mano al trabajador si trabaja para afuera. Si una empresa quisiera equipararlo, debería sumarle la prepaga, jubilación, cargas sociales y el impuesto a las ganancias. Es casi $1,8 millones, inviable para una pyme”. Por este motivo, Guaragna, quien también integra la cámara de empresas del software (Cessi) aseguró que las más perjudicadas van a ser las pymes.

Por este motivo, los empresarios agregan que la medida podría perjudicar no solo de manera sectorial, sino a nivel macroeconómico: “Un joven de 30 años que se hace monotributista para cobrar en dólares no le podés decir nada porque está mirando su economía. Pero la migración de empresas sistemática es negativa, porque la innovación, los proyectos de alto valor, se estructuran en ecosistemas, en compartir el conocimiento y volverlo más sofisticado, no en el trabajo individual”, consideró Galeazzi.

La defensa de la Secretaría de Economía del Conocimiento, que encabeza Ariel Sujarchuk, es que el monotributo tech es una “herramienta legal”, que lo que hace es “reconocer” una realidad que ya existe, y que son los profesionales que trabajan para el exterior y cobran de manera informal. El secretario de Industria, Ignacio de Mendiguren, aseguró que si se blanqueara esta situación podrían haber un millonario ingreso de divisas por el mercado formal, de alrededor de u$s 1.800 millones.

En la misma línea, Esteban Sargiotto, miembro de la Asociación Gremial de Computación, también defendió la medida: “Nos parece bien porque hoy los trabajadores que cobran afuera es porque acá no encuentran una buena oferta, así que esto les facilita blanquear sus ingresos, y también tener aportes previsionales y a la obra social”.

Ante la consulta del impacto que esto podría tener en el entramado pyme, Sargiotto contestó: “La mejor solución sería que no existiera brecha cambiaria, o que las empresas tengan mejores condiciones. Lo que hace esto es regular algo que ya pasa. En un mundo pospandemia más globalizado y digitalizado, a las pymes les va a costar competir con el extranjero, pero para eso deberían existir otras soluciones. Nosotros desde el gremio pedimos que haya más pymes en el régimen de economía del conocimiento, que se concentra en grandes empresas”.

Además, coincidió con que un “boom migratorio” al monotributo tech sería negativo, pero al mismo tiempo aseguró que hay temores aun entre quienes trabajan para el exterior, ante la duda de qué sucederá si comienzan a “blanquear” ingresos de un día para el otro. “Hay una preocupación genuina en muchos, pero a la vez alguien que tiene tan buen ingreso quiere saber cómo justificarlos, para usar una tarjeta de crédito, o comprarse un auto”, agregó.

Otro de los argumentos que aseguran desde la Secretaría de Economía del Conocimiento es que las empresas pueden acceder a dólares sin liquidarlos por el 30% de sus exportaciones incrementales, y destinarlos al pago de sueldo en dólares. Consultado por este argumento, Galeazzi contestó: “Aplica solo para exportaciones incrementales, pero además no todas las empresas exportan, y con ese 30% no te haces de una base para distribuir en toda la masa salarial. No son equivalentes las dos propuestas”.