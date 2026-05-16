China advirtió que tomará represalias contra la Unión Europea por investigaciones a sus empresas

El gobierno chino acusó a Bruselas de aplicar medidas discriminatorias contra sus compañías y pidió corregir esa política.

China advirtió que podría responder a la Unión Europea por investigaciones contra sus empresas.

China cuestionó este sábado a la Unión Europea por el uso del Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras contra empresas del gigante asiático y advirtió que podría adoptar represalias si el bloque mantiene esa política. El reclamo fue difundido por el Ministerio de Justicia chino , que acusó a Bruselas de aplicar medidas selectivas bajo el argumento de defender la competencia.

La reacción de Beijing se produjo a partir de una investigación contra Nuctech , una firma china dedicada a equipos de seguridad. Según el gobierno chino, el procedimiento europeo constituye una forma de “jurisdicción extraterritorial indebida” , ya que habría incluido pedidos de información amplia sobre documentación localizada en territorio chino.

El Ministerio de Justicia chino sostuvo que la UE solicitó información “amplia e innecesaria” y aseguró que esa práctica viola el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales.

Además, calificó al reglamento europeo como un “instrumento unilateral” y acusó al bloque de utilizarlo con frecuencia para investigar a empresas chinas. Para Beijing , esa conducta tiene un carácter “selectivo y discriminatorio” y representa un caso de proteccionismo presentado como defensa de la competencia leal.

En ese marco, el gobierno chino pidió a la Unión Europea que “corrija inmediatamente sus prácticas erróneas” y garantice un entorno de mercado justo, equitativo y predecible para la cooperación bilateral.

El reglamento cuestionado fue diseñado para analizar si empresas que operan en la UE reciben ayudas financieras de países externos capaces de alterar la competencia. Si la Comisión Europea detecta una ventaja indebida, puede imponer medidas correctivas.

China anunció un principio de acuerdo con EEUU para reducir aranceles

China aseguró este sábado que alcanzó un acuerdo con Estados Unidos para avanzar en una reducción de aranceles sobre determinados productos, tras las conversaciones que mantuvieron ambos gobiernos en Pekín. La medida apunta a descomprimir la tensión comercial entre las dos principales economías del mundo y a facilitar el intercambio bilateral en sectores estratégicos.

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Comercio chino, que explicó que las partes acordaron adoptar medidas orientadas a recortar gravámenes de manera mutua, ampliar el comercio en áreas como la agricultura y establecer nuevos canales de diálogo para resolver diferencias pendientes.

Las negociaciones se desarrollaron después de una cumbre de dos días en Pekín entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping. Desde Beijing señalaron que el entendimiento incluye avances, aunque aclararon que todavía resta definir aspectos técnicos y operativos.

Según el comunicado oficial, China tomará medidas para atender preocupaciones de Estados Unidos vinculadas con licencias de importación para plantas de carne vacuna, controles sobre importaciones de carne de ciertos estados norteamericanos y cuestiones relacionadas con el comercio agropecuario.

En paralelo, el gobierno chino ratificó su plan de adquirir aviones estadounidenses, aunque no precisó cantidades. El ejecutivo de General Electric, Larry Culp, y la directora ejecutiva de Boeing, Kelly Ortberg, participaron de la visita junto a Trump y mantuvieron encuentros con funcionarios chinos.