El valor de las empresas globales perdió u$s8,5 billones en 6 meses

Entre las aerolíneas, American Airlines fue la más afectada con una caída de 69%.

Como contrapartida, las ganadoras en esta comparación fueron la industria farmacéutica, con un incremento del 13%. En este segmento la que acumuló mayor subida fue Roche Holding AG, con un 21%, seguida por Johnson y Johnson con 12%.

En Retail (fundamentalmente e-commerce) con una mejora promedio de 7%, se destacó Mercado Libre con 41% seguida por Amazon con 39%. En Tecnología Informática el rubro logró una suba de 5% en su valuación .

El informe, llamado “El impacto del Covid-19 en el valor de las empresas”, compara los valores previos a la pandemia con los actuales en un período de seis meses y detalla el efecto en cada industria, cuantificado en términos de variación de “market cap”. El valor mínimo de la capitalización bursátil global tuvo lugar el 23 de marzo 2020 llegando a una caída de u$s23,18 billones, equivalente a un retroceso de -28,8% respecto de los valores observados a mediados de noviembre de 2019.

Estas son algunas conclusiones:

Oil & Gas fue uno de los sectores más damnificados a nivel global con una caída del 35% del market cap. De las principales 100 compañías, la pérdida promedio fue de 32%, siendo Occidental Petroleum Corporation (Estados Unidos) con -64%, Continental Resources, Inc. (Estados Unidos) con -60% y Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (Brasil) con -59% las más afectadas.

Si bien la industria del Turismo presenta una pérdida del 19% del market cap a nivel total, los grandes players sufrieron contracciones importantes, como CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (-80%), Royal Caribbean Cruises Ltd. (-68%), Marriott International, Inc. (-42%) y Expedia Group, Inc. (-30%).

En Retail/ eCommerce, seis empresas (de tamaño mediano) tuvieron incrementos por encima del 100%, mientras que las grandes compañías crecieron en menor escala, como ser Amazon, Inc. (Estados Unidos) que aumentó en un 39% su capitalización de mercado y MercadoLibre, Inc. (Estados Unidos) un 41%. En cambio, las compañías de electrodomésticos e indumentaria sufrieron fuertes pérdidas, especialmente aquellas con modalidad de venta presencial.

Dentro de los servicios de Media y entretenimiento, los rendimientos fueron muy variados, destacándose crecimientos en compañías como Netflix, Inc. y con caídas significativas para Fox Corp. y The Walt Disney Company.

En cuanto a Consumo Básico, por tratarse de una industria relacionada a los alimentos, bebidas y la necesidad básica de adquirirlos, logró mantener una perdida baja en términos de market cap, de 7,7% en promedio. Por ejemplo, Walmart mejoró 6% y Pepsico 1,1%. En cambio, Coca Cola bajó 18%.

En el sector tecnológico informático, 12 compañías tuvieron un crecimiento superior al 50%, destacándose Zoom Video Communications, Inc. con 157%, en tanto que compañías más establecidas como Microsoft Corporation y Apple Inc. crecieron un 21% y 13% respectivamente.