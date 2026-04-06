El Banco Central Europeo definirá su política monetaria según las consecuencias energéticas del conflicto en Medio Oriente + Seguir en









A través de un miembro del Consejo de Gobierno de la entidad, se confirmó que la presión energética derivará en medidas más restrictivas.

Persiste la incertidumbre sobre el conflicto en Medio Oriente. Depositphotos

El conflicto en Medio Oriente continúa impactando en la economía global. Yannis Stournaras, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y gobernador del banco central griego, dijo el lunes que la política monetaria adecuada para la zona del euro dependerá de la magnitud y la naturaleza de las interrupciones en el suministro energético derivadas de la guerra que involucra a Estados Unidos, Irán e Israel.

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Asimismo, aseguró en la junta anual de accionistas del Banco de Grecia celebrada en Atenas que si el repunte de los precios de la energía resulta ser temporal, la necesidad de un ajuste de la política monetaria será limitada.

Añadió que cabría esperar una postura de política monetaria más restrictiva si la presión derivada del aumento de los precios de la energía resultara ser más fuerte y persistente, afectando a las expectativas de inflación a medio plazo y a la evolución salarial.

¿Indicios del final de la guerra? Hace ya más de una semana que el presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene un discurso mixto: por momentos aseguró que habían conversaciones avanzadas con Teherán para un cese del fuego y por otros dejó entrever futuros ataques en represalia por el cierre del estrecho de Ormuz.

Guerra en Medio Oriente Trump saludo militar Foto: White House Sin embargo, el mandatario republicano intensificó la presión sobre Irán y planteó un ultimátum que exige reabrir el estrecho de Ormuz antes del martes, a lo que Irán respondió que no va a negociar. Esto implica que se avecinan nuevos ataques y medidas sobre recursos petroleros.