Cedears: dos de las empresas más defensivas y populares del mundo reparten dividendos esta semana

Coca-Cola y PepsiCo, empresas que cuentan con Cedears, permiten cobrar un rendimiento anualizado por dividendos superior al 2,5%.

Coca-Cola y PepsiCo, empresas que cuentan con Cedears, permiten cobrar un rendimiento anualizado por dividendos superior al 2,5%.

Los inversores argentinos que siguen de cerca el mercado de Cedears tienen esta semana una cita marcada en el calendario. Dos de las compañías más emblemáticas del consumo global, PepsiCo y Coca-Cola , concretarán el pago de dividendos , reafirmando su perfil como activos defensivos y generadores de ingresos en dólares.

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En primer lugar, PepsiCo abonará el martes 31 de marzo un dividendo de u$s1,42 por acción , lo que equivale a 3 Cedears para cobrar ese monto. De esta forma, la rentabilidad anualizada por dividendos sería del 3,75% .

Se trata de una de las empresas más diversificadas del sector de alimentos y bebidas, con marcas líderes a nivel mundial tanto en bebidas como en snacks.

Su capacidad de adaptación a cambios en el consumo y su fuerte presencia global le permitieron sostener una política de dividendos creciente durante décadas , y se volvió una elección recurrente entre los inversores que buscan estabilidad.

Por su parte, Coca-Cola pagará el miércoles 1 de abril un dividendo de u$s0,53 por acción , equivalente a 5 Cedears . Así, el rendimiento anual rondaría el 2,76% .

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones bonos dolar tasas cedears Los Cedears ofrecen además una ventaja adicional porque permiten acceder a estos dividendos en dólares sin necesidad de operar directamente en el exterior. Depositphotos

La compañía es considerada un clásico dentro de las carteras conservadoras, no solo por su posicionamiento dominante en el mercado de bebidas, sino también por su historial de distribución de utilidades.

De hecho, es una de las empresas conocidas como “Dividend Kings”, es decir, firmas que incrementaron sus dividendos de forma ininterrumpida durante más de 50 años.

El poder de las empresas defensivas

Ambas corporaciones comparten características que explican su popularidad: negocios resilientes, fuerte generación de caja y marcas con una enorme penetración global.

En contextos de volatilidad o incertidumbre económica, este tipo de acciones suele actuar como refugio relativo, ya que la demanda de sus productos tiende a mantenerse estable incluso en ciclos recesivos.

Para los inversores locales, los Cedears ofrecen además una ventaja adicional porque permiten acceder a estos dividendos en dólares sin necesidad de operar directamente en el exterior. Esto resulta especialmente atractivo en un país donde la cobertura cambiaria es una prioridad.