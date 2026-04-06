Artemis 2 es la misión tripulada que más lejos de la Tierra llegará y otros récords

La nueva travesía orbital llevará humanos más allá de la Luna y marcará hitos en exploración espacial y cooperación internacional.

La próxima misión tripulada de la NASA busca correr el límite de hasta dónde puede llegar una nave con humanos a bordo en la era moderna. Artemis II , prevista como un vuelo de prueba alrededor de la Luna, apunta a superar marcas que llevan más de medio siglo sin actualizarse.

A diferencia de las misiones del programa Programa Apolo , esta nueva etapa combina tecnologías recientes con una estructura de cooperación internacional mucho más amplia. El objetivo es probar sistemas clave para futuras estadías en la superficie lunar .

Artemis II aparece como una especie de todo o nada para el calendario lunar de la década. Si bien hay entusiasmo, en la industria nadie pierde de vista que los vuelos tripulados siempre implican márgenes de incertidumbre .

La misión llevará a cuatro astronautas a bordo de la nave Orion spacecraft, impulsada por el cohete Space Launch System. El plan es realizar un sobrevuelo lunar sin alunizar , pero con una trayectoria que los empujará a una distancia inédita para una tripulación.

Se estima que la nave alcanzará más de 400.000 kilómetros de la Tierra , superando el récord histórico de las misiones Apolo. En términos prácticos, esto implica que los astronautas estarán más lejos que cualquier ser humano en la historia , en una zona donde la comunicación y la navegación requieren una precisión quirúrgica.

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Los avances tecnológicos de la misión

Artemis II no solo apunta a romper marcas de distancia. También será la primera misión tripulada del programa Artemis en poner a prueba el escudo térmico de Orion en condiciones reales, enfrentando reingresos a altísimas velocidades, superiores a las de misiones en órbita baja.

Otro punto clave es la participación internacional. La Agencia Espacial Europea aporta el módulo de servicio de la nave, encargado de energía, propulsión y soporte vital.

Además, se incorporan sistemas digitales de navegación, mejoras en comunicaciones de espacio profundo y nuevos protocolos de seguridad. Aunque suene técnico, en criollo: todo está pensado para que la misión no dependa de un único punto de fallo. Aun así, hay variables que no se pueden controlar del todo, como la radiación en el espacio profundo o el comportamiento de materiales ante condiciones extremas.

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Artemis III y IV, los próximos desafíos

Si Artemis II cumple con lo esperado, el siguiente paso será Artemis III, la misión que busca concretar el regreso de humanos a la superficie lunar. La idea es llevar astronautas al polo sur de la Luna, una región clave por la posible presencia de hielo de agua.

En ese esquema entra en juego SpaceX, cuyo sistema Starship fue seleccionado como módulo de alunizaje. La apuesta es alta: integrar vehículos de distintas empresas en una misma arquitectura de misión no es algo trivial.

Más adelante, Artemis IV apunta a comenzar el armado de la estación lunar Gateway, una plataforma en órbita que funcionará como punto de apoyo para futuras expediciones. Es un paso que mira más lejos: Marte aparece en el horizonte, aunque todavía con más preguntas que certezas.

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El programa Artemis, en definitiva, no solo busca repetir la hazaña de llegar a la Luna. La intención es quedarse, aprender y preparar el terreno para misiones más ambiciosas. Artemis II será la primera gran prueba para saber si ese plan puede sostenerse en el tiempo.