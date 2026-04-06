A qué hora llega Artemis 2 a la órbita de la Luna y cómo seguir la misión en vivo

La nave Orion realizará un sobrevuelo sin alunizaje en la cara oculta del satélite que implicará hasta 50 minutos sin comunicación con la Tierra.

Podés seguir la transmisión en vivo a través dle sitio web de la NASA o su canal de YouTube.

Artemis II , la misión de la NASA , alcanza su momento clave con el sobrevuelo de la Luna . No se trata de un aterrizaje, pero sí del punto más importante del viaje, ya que pone a prueba todos los sistemas de navegación, comunicación y operación en condiciones reales.

El instante central de esta etapa es el perilunio , cuando la nave Orion llega a su máxima aproximación al satélite . En ese momento, además, la cápsula atraviesa la cara oculta de la Luna y se interrumpe el contacto directo con el control terrestre varios minutos. A continuación, conocé los detalles.

El propósito principal de Artemis II no es aterrizar en la Luna , sino demostrar que los sistemas que llevarán a los humanos de regreso al satélite funcionan de forma segura en condiciones reales. Es la primera prueba con astronautas a bordo del cohete Space Launch System (SLS) y de la nave Orion.

Durante los aproximadamente diez días que dura el viaje, la tripulación, conformada por Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch y Jeremy Hansen como especialistas de misión, tendrá distintos desafíos.

Por ejemplo, cuando sobrevuelen la cara oculta de Luna (una distancia superior a los 400.000 kilómetros de la Tierra ) habrá momentos sin comunicación directa con el control terrestre, lo que evaluará su capacidad de operar con mayor autonomía.

astronautas misión artemis II

Además se verificaran sistemas fundamentales: soporte vital (que regula el oxígeno, la temperatura y el agua), el rendimiento de los dispositivos de navegación y la protección contra la radiación solar y cósmica.

También se analizará el desempeño del escudo térmico de Orion, que deberá soportar temperaturas cercanas a los 2.800 °C durante el reingreso a la atmósfera terrestre.

Otro de los objetivos es ensayar la llamada trayectoria de “retorno libre”, un recorrido que aprovecha la gravedad de la Luna para impulsar la nave a la Tierra sin necesidad de grandes maniobras de propulsión. Esto permite un regreso automático ante fallos técnicos.

Artemis II 5

Algo relevante es la carga científica y tecnológica. Entre los dispositivos que viajarán se encuentra el nanosatélite argentino ATENEA, que forma parte de una serie de experimentos destinados a recopilar información para futuras misiones.

Artemis II no incluye alunizaje, pero es un paso indispensable para lo que vendrá. Si la misión resulta exitosa, la NASA avanzará con Artemis III, que sí buscará llevar astronautas a la superficie lunar, especialmente en la región del polo sur, donde se cree que hay reservas de hielo de agua. El cronograma contempla el regreso para el 11 de abril.

ARTEMIS II-ATENEA

Cuándo llegan los astronautas a la órbita de la Luna

El punto de máxima aproximación a la Luna, conocido como perilunio, está previsto para este lunes 6 de abril entre las 15:30 y las 16:00 horas (Argentina).

Sin embargo, el evento no ocurre de forma instantánea, sino que se desarrolla en varias fases. Horas antes del sobrevuelo, la nave entra en la llamada esfera de influencia lunar, donde la gravedad del satélite pasa a dominar el movimiento de la nave.

Pero, cuando Orion pasa por la cara oculta de la Luna, se produce el momento más tenso del viaje: se interrumpe la comunicación directa con el control por casi 50 minutos. En ese intervalo, los astronautas alcanzarán una distancia superior a los 400.000 kilómetros de la Tierra, superando incluso los registros de las misiones Apolo.

Artemis 2 luna

Artemis 2: cómo seguir la misión de la NASA en vivo

Para seguir la misión en tiempo real, hay varias opciones. La primera es AROW, el sitio web de la NASA, donde se publica información actualizada minuto a minuto, y se transmite en vivo y en 3D la ubicación de la nave.

También se puede acceder desde la app oficial de la agencia o a través de su canal de YouTube, que permite seguir la misión con datos en tiempo real.