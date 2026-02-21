Empujado por la mano de obra, el costo de la construcción aumentó un 2,3% en enero

La medición de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) apuntó que la incidencia de los insumos fue del 2,1%:

La variación del valor de la mano de obra fue del 2,8% mensual.

En simultáneo a un repunte de la actividad de la construcción en la Argentina , la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) publicó su índice mensual para relevar el impacto de los costos de hacer una obra , tomando como referencia la realización de un edificio promedio en la ciudad de Buenos Aires. En ese marco, difundió que el aumento de enero de este año fue del 2,3% con respecto a diciembre del 2025, menor al 2,9% de la inflación general.

Dentro de esa cifra, la mayor incidencia estuvo dada por la variación de los costos laborales involucrados en los proyectos de construcción de edificios. La mano de obra incrementó su valor un 2,8% en enero.

Por otro lado, se consideraron las fluctuaciones en el costo de los materiales necesarios para la construcción y el impacto de los insumos en los costos globales. En ese sentido, la variación mensual fue del 2,1%.

La construcción rebotó un 3,8% en diciembre con respecto a noviembre, y finalizó 2025 con un crecimiento acumulado del 6,3% . En 2024, el sector había registrado un pésimo desempeño al contraerse un 27,4% tras acusar el golpe que significó el ajuste económico del Gobierno.

Los datos se desprenden del último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) para los indicadores de la actividad del rubro, que registra una variación interanual del 2,9% con respecto al mismo mes del año anterior.

Asimismo, los puestos de trabajo registrados en el sector privado a noviembre de 2025 fueron 388.472, lo que implica una variación interanual del 2,9% frente al mismo mes del 2024. En tanto, la superficie autorizada por los permisos de edificación alcanzó los 1.338.203 de metros cuadrados, en ese mismo mes, una variación interanual del 13,6%.

En el desglose de compras de insumos para la construcción, los indicadores mostraron una mayoría de bajas. A excepción de los apartados "Artículos sanitarios de cerámica", "Resto" (grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano para la construcción) y "Hierro redondo y aceros para la construcción", que en el mes crecieron 40%, 31,9% y 29,7%, respectivamente.

Entre las caídas de compras destacan las de las divisiones de "Ladrillos huecos" (-20,7%), "Mosaicos graníticos y calcáreos" (-15,1%), "Yeso" (-12,3%) y "Pisos y revestimientos cerámicos" (-11,1%).