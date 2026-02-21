Murió Willie Colón, figura de la música salsa + Seguir en









El trombonista y compositor falleció. Fue uno de los referentes del género y colaboró con artistas como Héctor Lavoe y Rubén Blades.

Colón comenzó su carrera a los 17 años y grabó más de 70 álbumes.

Willie Colón, trombonista, compositor y productor musical, falleció este sábado a los 75 años. El artista, acido en el Bronx, Nueva York, fue una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la música salsa desde los años 60.

Colón comenzó su carrera a los 17 años y grabó más de 70 álbumes a lo largo de su trayectoria. Trabajó con artistas como Héctor Lavoe, Rubén Blades y Celia Cruz, con quienes popularizó temas como "El Cantante", "Pedro Navaja" y "Idilio".

Además de su labor musical, Colón incursionó en la política como activista por los derechos de la comunidad latina en Estados Unidos. En 1993, se postuló sin éxito para un cargo público en Nueva York.

Su legado incluye la modernización del sonido de la salsa, incorporando elementos del jazz, el rock y la música caribeña. También fue reconocido por su trabajo como productor para otros artistas del género.

La noticia de su muerte fue confirmada por su familia a través de un comunicado. No se informaron detalles sobre las causas del fallecimiento.

Los principales éxitos de Willie Colón Entre los temas más destacados de Willie Colón se encuentran "El Cantante" (con Héctor Lavoe), "Pedro Navaja" (con Rubén Blades), "Idilio", "Gitana", "Ojos" y "La Murga". También sobresalen "Che Che Cole Cole" y "El Gran Varon", este último en colaboración con Héctor Lavoe. Sus álbumes "Siembre" (1978) y "Cosa Nuestra" (1982) son considerados clásicos del género. Colón fusionó la salsa con otros ritmos, consolidando su influencia en la música latina.

