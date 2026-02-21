El pueblo de Buenos Aires con laguna e historia ideal para una escapada low cost

Kayak en la Laguna del Ojo, museos históricos, ferias artesanales y eventos gastronómicos hacen de esta pintoresca localidad un destino completo para toda la familia.

Podes llegar en menos de una hora desde la ciudad porteña por las rutas 6, 58 o 210.

A menos de una hora desde el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) , se encuentra San Vicente , un pintoresco pueblo que combina historia y cultura, ideal para una escapada de fin de semana.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Su principal atractivo es la Laguna del Ojo , un espejo de agua de 180 hectáreas que funciona como reserva natural en la que podes realizar deportes acuáticos como kayak y pesca, paseos al aire libre y observación de aves.

Además, dentro de su patrimonio, se encuentra la Quinta 17 de Octubre , donde descansan los restos de Juan Domingo Perón y que fue residencia de Evita, y la Parroquia San Vicente Ferrer , una de las más antiguas de la provincia. ¡Descubrílo!

San Vicente se encuentra en el noreste de la provincia bonaerense, a aproximadamente 51 kilómetros al sur de CABA , formando parte del partido homónimo junto a las localidades de Alejandro Korn, Domselaar y Las Gaviotas de Canning .

Fundado en 1784 como su cabecera, el pueblo se trasladó en 1856 al margen de la Laguna del Ojo, antes conocida como “Laguna de la Reducción”.

Su nombre proviene de San Vicente Ferrer, un predicador y filósofo dominicano de Valencia, cuya festividad se celebra cada 5 de abril. Según el censo de 2022, la ciudad posee 40.411 habitantes.

El destino combina historia, patrimonio cultural y naturaleza, con monumentos históricos, parroquias centenarias y museos que preservan el legado de figuras que allí residieron como Juan Domingo Perón, Eva Duarte de Perón, el escritor Rodolfo Walsh y el filósofo Alejandro Korn.

Laguna San Vicente

Qué se puede hacer en San Vicente

El principal atractivo de San Vicente es la Laguna del Ojo, un espejo de agua de 180 hectáreas rodeado de una reserva natural con diversidad de flora y fauna autóctona. Allí se pueden practicar deportes como kayak, pesca deportiva, paseos en bote y caminatas por sus senderos, disfrutando de la tranquilidad del paisaje.

La cultura también tiene un lugar destacado: la Quinta 17 de Octubre alberga el Museo 17 de Octubre, donde reposan los restos de Juan Domingo Perón, y ofrece recorridos por objetos y recuerdos de la historia argentina.

san vicente1

Otros sitios importantes incluyen la Parroquia San Vicente Ferrer, una de las iglesias más antiguas de la provincia, y el Museo Cultural Sanvicentino, que conserva elementos del patrimonio local.

Además, el pueblo organiza ferias y eventos gastronómicos, como la Fiesta Provincial de la Mozzarella en el predio de la Vieja Estación, y fue escenario de películas como "La mujer del zapatero" (1965) y "El Casamiento del Laucha" (1977), con la actuación de Luis Landriscina.

Iglesia San Vicente Ferrer

Cómo ir hasta San Vicente

Llegar a San Vicente es sencillo tanto en vehículo propio como en transporte público. Desde Capital Federal, el trayecto en auto toma aproximadamente una hora, con acceso por la Ruta Provincial 6, la Ruta Nacional 58 y la Ruta Nacional 210.

Quienes deseen visitar el pueblo también pueden tomar el tren de la Línea Roca hasta la estación Alejandro Korn, o utilizar los colectivos 79, 503, 404, 435 y 51, que conectan la localidad con distintos puntos del Gran Buenos Aires, como Guernica, Glew y Monte Grande.

Además, existen micros de larga distancia, como los de la empresa Platabus, que comunican con ciudades cercanas como La Plata.